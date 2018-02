Con l’avvicinarsi del voto di domenica prossima, aumentano gli appelli al voto utile. Dopo quello di Matteo Renzi che sostiene che un voto a Liberi e Uguali equivalga a un voto a Salvini, stavolta a essere colpito da questo appello è proprio il segretario del Pd. Ad attaccarlo è Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio del MoVimento 5 Stelle. “Il voto per il Pd è sprecato – attacca Di Maio intervistato da Mattino 5, su Canale 5 – Renzi è sotto al 20%”. Secondo il capo politico del M5s “ormai siamo al testa a testa con il centrodestra, diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”.

Secondo Di Maio il voto al centrosinistra è sprecato, mentre non vale lo stesso discorso per il M5s, anche se le possibilità di ottenere la maggioranza sembrano lontane: “Se non avremo i numeri per governare, ma saremo la prima forza politica, non lasceremo l’Italia nel caos: hanno fatto una legge elettorale che doveva mettere insieme Berlusconi e Renzi e invece Renzi è sotto il 20, quindi insieme non fanno più il 50. Farò un appello pubblico alle forze politiche, di poltrone da scambiare non se ne parla, se volete dirci le vostre priorità, noi abbiamo le nostre”.

Il capo politico del M5s vuole vincolare con un contratto gli altri partiti, chiedendo l’appoggio delle altre forze politiche su alcuni punti. “Non mi fido di nessuno – spiega -. Li ho visti tutti all’opera. Ora che saremo primo partito dovranno essere loro a seguirci e non il contrario”. Di Maio parla poi dei problemi interni al MoVimento: “I cittadini devono sapere che nel M5s quando qualcuno sbaglia viene messo alla porta, non viene promosso. Chi dice bugie se ne deve andare, noi i corrotti li mandiamo via. Ma è assurdo che si aprano i telegiornali per uno che aveva masterizzato un cd. Sono giorni che vedo un clamore enorme, e non si dice che il centrosinistra ha 29 condannati, 25 il centrodestra e noi zero perché li abbiamo cacciati”.

Di Maio si sofferma poi su altri due punti: l’attacco contro i tg Rai che “stanno dando il peggio del peggio contro di noi” e le risorse da trovare “tagliando gli sprechi”. “Troveremo 30 miliardi – afferma – la prima cosa che faremo è riorganizzare gli enti inutili. Poi porteremo la spesa militare a livello europeo non tagliando gli stipendi ai militari ma rivedendo gli acquisti di armamenti”. E, ancora, il capo politico del M5s promette “15 miliardi di euro all’anno di aiuti alla natalità”, uno dei punti su cui Di Maio ha chiesto una convergenza agli altri partiti.

L’attacco al centrodestra.

Di Maio si sofferma anche sul centrodestra e sulla proposta di introdurre la flat tax sostenuta da Berlusconi, Meloni e Salvini. “Credo che la flat tax sia incostituzionale. Se vogliamo parlare con tutti di abbassamento delle tasse l’hanno tutti nel programma, ma bisogna capire come fare”. Poi il capo politico del M5s parla anche dell’avversario diretto nel suo collegio uninominale di Pomigliano e Acerra: Vittorio Sgarbi. “Chiedo ai miei concittadini di offrire un buon caffè e tanti sorrisi a Sgarbi, che sparge odio contro di me. Io non me la prendo per i suoi insulti e la sua ossessione nei miei confronti”.

Giovedì la presentazione della squadra di ministri.

Il MoVimento 5 Stella comunica che giovedì primo marzo avverrà la presentazione della squadra di governo in caso di vittoria elettorale. Si tratta quindi dei nomi dei ministri che saranno proposti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presentazione avverrà a Roma, in un evento pubblico che si terrà al Salone delle Fontane dell’Eur a partire dalle 15.