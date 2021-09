“Sono ancora vivo”, il nuovo fumetto di Roberto Saviano: “Dentro c’è tutto il mio dolore” Sono ancora vivo, il fumetto sceneggiato da Roberto Saviano e disegnato dall’illustratore israeliano Asaf Anuka, sarà disponibile in libreria a partire dal 12 ottobre. A darne notizia è stata la stessa casa editrice, Bao Publishing, attraverso i suoi profili social. Una pubblicazione attesa da più di 4 anni.

Sono ancora vivo, il fumetto sceneggiato da Roberto Saviano e disegnato dall'illustratore israeliano Asaf Anuka (che ha collaborato alla realizzazione di Valzer con Bashir, il film di animazione diretto da Ari Folman sul massacro di Sabra e Shatila), sarà disponibile in libreria a partire dal 12 ottobre. A darne notizia è stata la stessa casa editrice, Bao Publishing, attraverso i suoi profili social. Una pubblicazione attesa da più di 4 anni: l'annuncio della collaborazione tra l'autore di Gomorra e la casa editrice milanese risale infatti al 2016, quando le parti calendarizzarono l'uscita della graphic novel per l'anno successivo.

Di cosa parla il nuovo fumetto di Roberto Saviano

La storia di Sono ancora vivo è la storia di un inferno mai chiesto, e interseca la vicenda personale di Roberto Saviano, raccontando gli anni immediatamente successivi alla pubblicazione di Gomorra, quando lo scrittore napoletano iniziò a dover fare i conti con le prime limitazioni alla sua libertà personale. Inizialmente, nonostante la tensione, filtrava un cauto ottimismo: la sensazione era che Saviano avrebbe dovuto vivere sotto protezione soltanto per qualche settimana; l'esito, come sappiamo, è stato purtroppo ben diverso: da 16 anni, la quotidianità di Saviano è legata a doppio filo dalla presenza degli agenti di scorta, con tutte le ricadute che una situazione del genere comporta sul piano delle relazioni interpersonali e con la consapevolezza di dover rinunciare per sempre a una vita normale.

"Sono ancora vivo": l'annuncio di Saviano sui social

Uno sfogo, dunque, che offrirà un punto di vista interno a un trauma personale lungo 16 anni, scandito dalle continue accuse di una parte di opinione pubblica, quella più becera, che non ha mai perso occasione per accusarlo di sfruttare la situazione per aumentare la sua notorietà. Un fumetto a cui Saviano tiene moltissimo, come dimostra l'annuncio postato su Twitter dallo stesso autore ieri: "È nata! Qui dentro c'è tutto il mio dolore, tutto quello che ero e mai più sarò, tutta la vita scoppiata e messa insieme, riattaccata con lo sputo. Ecco la copertina di ‘Sono ancora vivo', la graphic novel scritta da me e illustrata dalla splendida e geniale matita di Asaf Hanuka".