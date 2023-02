Scoperto in Perù l’antico complesso del tempio Wari di 1200 anni fa È stato scoperto nel sud del Perù il complesso di un tempio Wari risalente a 1.200 anni fa.

A cura di Cristina Somma

Complesso del tempio Wari, con piattaforma monumentale, fotografato da un drone. (Foto: David Reid/Università dell’Illinois di Chicago)

Nel sud del Perù, nel sito di Pakattambo è stato scoperto, dagli archeologi dell'Università dell'Illinois a Chicago, un complesso di templi dell'Impero Wari risalenti a 1200 anni fa. La civiltà Wari abitava gran parte del Perù tra il VI e il X secolo, prima dell'ascesa dell'Impero Inca, aveva come capitale Huari e sfruttò la sua ricchezza paesaggistica per costruire un impero con capitali provinciali collegate da un ampio sistema stradale. L'impero si espanse non solo per le rotte commerciali, ma anche attraverso credenze e pratiche religiose condivise che attiravano le persone nei vari centri urbani.

"Gli spazi aperti delle piazze associate al complesso di templi di Pakaytambo – ha dichiarato in un comunicato il ricercatore post-dottorato dell'Università dell'Illinois Chicago David Reid, il quale ha guidato lo studio riguardo questo complesso – avrebbero permesso alle comunità locali di partecipare alle riunioni rituali organizzate dai Wari". Questi eventi rituali, secondo Reid, "sarebbero stati fondamentali per mantenere l'autorità politica attraverso le grandi distanze dell'Impero Wari".

Scavo del tempio a D. Inserto superiore: parete interna intonacata. Inserto inferiore: elemento di abbandono sul pavimento della struttura (Foto: Università dell’Illinois di Chicago)Inserto inferiore: elemento di abbandono sul pavimento della struttura

Durante gli scavi è venuto alla luce un complesso rituale Wari con un tempio a Forma di D, uno dei numerosi ritrovamenti recenti di templi Wari analoghi in tutto il Perù. Come riportato nel Journal of Anthropological Archaeology, il tempio a forma di D è stato costruito in cima a una grande piattaforma monumentale con strutture adiacenti che avrebbero ospitato funzionari religiosi Wari e persone legate all'impero Wari.

"I complessi di templi degli Stati premoderni – scrivono i ricercatori nel loro studio pubblicato sul Journal of Anthropological Archaeology – svolgevano ruoli critici al di là della funzione religiosa. Le attività politiche ed economiche erano spesso incorporate in rituali, cerimonie ed eventi sponsorizzati dallo Stato e organizzati dalle istituzioni templari. Anche se non sappiamo come Pakaytambo fosse integrato nella più ampia economia politica Wari, la sua posizione geografica e la sua documentazione archeologica ci forniscono alcune indicazioni. I Wari avevano una propria lingua e, oltre che per la struttura urbana e le grandi strade, erano famosi per la produzione di tessiture e arazzi, sopravvissuti fino ad oggi e conservati nei musei.