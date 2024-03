Sally Rooney annuncia il nuovo libro Intermezzo: cosa sappiamo del lavoro dell’autrice irlandese Si chiamerà Intermezzo il nuovo romanzo di Sally Rooney che uscirà il prossimo novembre in Italia per Einaudi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Sally Rooney

Il mondo della Letteratura è ancora lontano da quello dello star system musicale o cinematografico, eppure ha le sue stelle e Sally Rooney è una di queste. Perciò l'annuncio del suo nuovo libro diventa argomento di discussione e scatena senza dubbio enorme dibattuto, come spesso accade quando si parla della scrittrice irlandese autrice, tra gli altri di libri come Parlarne tra amici, Persone normali e Dove sei, mondo bello. Einaudi ha reso noto che il nuovo libro della scrittrice si chiama "Intermezzo" e uscirà per la casa editrice torinese tra qualche mese: "Dove sei, Sally Rooney. “Intermezzo”, il quarto romanzo di Sally Rooney, uscirà per Einaudi a novembre 2024" si legge sulla pagina Instagram einaudiana.

Cosa si sa del nuovo libro di Sally Rooney

L'annuncio è stato fatto in contemporanea mondiale e per ora sono pochi gli indizi sulla trama del romanzo della scrittrice che aveva pubblicato il suo ultimo libro nel 2021. Come si legge sempre nella nota stampa di Einaudi, quindi quella della scrittrice irlandese "è una storia di fratelli e amanti, di intimità familiari e romantiche, di relazioni che non si adattano del tutto alle strutture convenzionali". Einaudi aggiunge, poi che "i lettori di Sally Rooney riconosceranno la bellezza e la profondità, il dolore e la speranza che emana questo nuovo libro: un’evoluzione nel lavoro di una scrittrice così attenta alle nostre vite, ai nostri cuori e al nostro tempo".

Le prime parole della scrittrice di Persone normali

In una nota stampa riportata dalla Associated Press, Sally Rooney ha parlato un po' del libro, spiegando: "Da quando ho iniziato a lavorare su questo romanzo diversi anni fa, i suoi personaggi e le loro relazioni sono diventati una parte importante della mia vita – ha detto Rooney nella nota -. Spero di aver reso loro giustizia scrivendo il libro e che possano trovare un posto anche nella vita dei lettori". Rooney ha pubblicato il suo primo libro "Parlarne tra amici" nel 2017 (2018 in Italia), mentre l'anno successivo è stato pubblicato Persone normali, che è anche diventata una fortunata serie televisiva, mentre l'ultimo è stato pubblicato nel 2021 e nel complesso tutte queste opere hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo facendone in poco tempo un'autrice di culto.