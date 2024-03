Pupo protesta: “Concerto annullato in Lituania, mi hanno detto che o suonavo lì o in Russia” L’artista rilascia una dichiarazione all’agenzia di stampa russa Tass, spiegando di essere stato pressato da politici e giornalisti lituani per non esibirsi in Russia: “I signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi pare che gli intolleranti siano loro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È un Pupo visibilmente irritato quello che attraverso una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa russa Tass annuncia l'annullamento del suo concerto in Lituania, a causa di pressioni ricevute da politici e giornalisti locali. Stando a quanto afferma lo stesso cantante, infatti, in Lituania lo avrebbero messo davanti a un aut aut: o ti esibisci qui o in Russia. Bivio davanti al quale Pupo no ci avrebbe pensato due volte. Queste le sue parole:

Qualche settimana fa ricevetti una telefonata dall'organizzatore del mio spettacolo in Lituania, previsto per il prossimo 26 aprile. Disse che stava ricevendo pressioni molto forti da giornalisti e politici per il mio spettacolo "Pupo e gli amici" il 15 marzo al Cremlino. Loro in qualche modo mi fecero capire che se avessi cantato al Cremlino, non avrei potuto cantare in Lituania. Con tutto il rispetto, posso prendere ordini dagli amici lituani? In vita mia non ho mai preso ordini da nessuno, ho sempre fatto quanto ritenevo giusto e opportuno. Io credo che cultura, arte e musica non debbano subire alcun tipo di censura.

Pupo: "Non lo avrei accettato nemmeno dalla Russia"

Quindi Pupo ha aggiunto: "C'è da dire una cosa, i signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi pare che gli intolleranti siano loro, perché in Russia nemmeno mi ha mai messo di fronte a una scelta simile. Se i russi mi avessero detto la stessa cosa, non l'avrei accettata da uomo libero, artista libero e che ama e rispetta tutte le culture del mondo. Chiunque voglia impedire agli artisti di portare la loro arte e creatività nel mondo, non va d'accordo con me. Quindi sono molto felice".

Il concerto televisivo di Pupo in Russia

Del concerto in Russia di Pupo si era già parlato nei giorni scorsi, dopo che il cantante aveva annunciato la realizzazione di uno speciale televisivo dal titolo Pupo and Friends per il 15 marzo, pronunciando queste parole che hanno generato molte polemiche: "Sarà il mio modesto contributo per la pace. Ho deciso di andare in trincea". Pupo, come diversi altri artisti italiani, è da sempre molto vicino a Mosca grazie alla popolarità di cui gode in Russia, dove in particolare a cavallo tra anni Ottanta e Novanta molti artisti italiani hanno riscosso enorme successo.