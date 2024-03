Perché Tananai è scomparso per sei mesi: “Mi sembrava di rubare il vostro tempo” e annuncia il singolo Tananai ha annunciato il nuovo singolo Veleno e la scrittura di nuove canzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tananai è tornato annunciando il nuovo singolo Veleno. Il cantautore era stato ospite del palco in piazza Colombo a Sanremo 2024, ma da qualche mese era silenzioso sui social, se non per comunicazioni di servizio sul tour e il motivo lo ha spiegato lui stesso con il post in cui annuncia il ritorno discografico, con l'uscita della nuova canzone che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 marzo 2024, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Stando a quello che racconta il comunicato stampa, questa canzone "dopo un periodo di pausa e di studio, segna ufficialmente l’inizio della nuova fase artistica".

Le parole di Tananai

Su Instagram è lui stesso a raccontare il bisogno di fermarsi per un po': "Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea – ha scritto l'autore di tango su Instagram -. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto. Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene. Il nuovo percorso inizia Venerdì, con ‘VELENO'".

Di cosa parla Veleno

La canzone è stata scritta da Tananai e prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta ed è la prima uscita per Eclectic Records/Capitol Records Italy. Veleno "è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi" coe si legge sempre nel comunicato stampa di lancio del brano.

Il tour di Tananai

Il 2023 è stato l'anno della conferma per il cantautore, dopo il successo di Sesso occasionale nel 2022, quando si classificò ultimo a Sanremo ma la canzone diventò virale, regalandogli un anno fortunato e la possibilità di tornare sul palco dell'Ariston con Tango, brano fortunato che è stato incluso nell'album Rave/Eclissi, tra gli album più ascoltati nel 2023. Tananai si prepara anche al tour nei palasport che partirà il prossimo novembre con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2 per proseguire al Forum di Milano lunedì 4 e martedì 5, al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12. La nuova tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all’Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, concludendosi a Torino, martedì 3 dicembre presso l’Inalpi Arena.