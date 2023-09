Perché Fernando Botero sarà sepolto in Italia e non in Colombia: le parole del figlio Fernando Botero è stato uno dei più grandi artisti della storia della Colombia eppure amava molto l’Italia ed è per questo motivo che sarà sepolto in una cittadina del nostro Paese.

Fernando Botero è stato uno dei più grandi artisti della storia della Colombia eppure amava molto l'Italia. È per questo motivo che suo figlio Fernando Botero Zea fa sapere che, dopo le celebrazioni dei funerali, la sua salma sarà portata in Italia per sua espressa volontà. L'artista, infatti, sarà sepolto in un cimitero qui in Italia. "Dopo la Colombia l'Italia era il Paese più importante per mio padre", ha affermato il figlio del pittore e scultore morto venerdì a Montecarlo, all'età di 91 anni.

Fernando Botero sarà sepolto a Pietrasanta

Un legame speciale tra Fernando Botero e l'Italia che non dovrebbe sorprendere considerato il fatto che aveva ottenuto la cittadinanza onoraria di Pietrasanta, la città in provincia di Lucca, nel cuore della Versilia. Ci sono le sue opere in strada e proprio a Pietrasanta, l'autore aveva lavorato per lungo tempo plasmando quelle opere che lo hanno portato a essere conosciuto in tutto il mondo. Da qui, quindi, la decisione di essere sepolto presso il cimitero comunale di Pietrasanta che rappresenta un tributo assoluto rispetto all'amore che Botero aveva per il nostro Paese.

Perché Fernando Botero era famoso

Fernando Botero era noto per le sue opere d'arte riconoscibili all'istante, caratterizzate da figure rotonde e generose che hanno affascinato il mondo intero. Lui non parlava mai di "soggetti grassi", ma esprimeva la sua filosofia come una ricerca sperimentale "per il volume". In una intervista a El Mundo disse: "Non dipingo donne grasse. Nessuno mi crede ma è vero. Quello che dipingo sono volumi. Quando dipingo una natura morta dipingo anche con volume, se dipingo un animale è volumetrico, anche un paesaggio. Mi interessa il volume, la sensualità della forma. Se dipingo una donna, un uomo, un cane o un cavallo, lo faccio sempre con questa idea del volume, non è che ho un'ossessione per le donne grasse".