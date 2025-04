Nicolò di Amici canta Ordinary di Alex Warren che lo ricondivide su TikTok: su X le critiche dei fan a Zerbi

video suggerito

Alex Warren riposta l'esibizione di Nicolò

Su X (l'ex Twitter) i fan di Nicolò, uno dei protagonisti del Serale di Amici di Maria De Filippi, hanno notato come Alex Warren, artista statunitense, autore della hit Ordinary abbia condiviso su TikTok l'esibizione che l'artista di Amici ha fatto proprio della sua canzone. Durante la puntata del serale di sabato 26 aprile, infatti, Nicolò è stato chiamato a esibirsi proprio nella cover di Ordinary, una delle canzoni più amate del cantautore e youtuber americano Alex Warren, contenuta nell'album pubblicato nel 2024 You'll be alright, Kid, e che al momento conta quasi 300 milioni di stream e 35 milioni di visualizzazioni del video (tra quello ufficiale e il lyric video).

Alex Warren condivide la cover di Nicolò

Su TikTok, infatti, Warren ha condiviso l'esibizione di Nicolò, che non aveva raccolto troppi consensi durante la puntata di sabato, dove si era esibito anche con la cover di Eco, la canzone portata da Joan Thiele all'ultimo Festival di Sanremo e con Sex on fire dei Kings of Leon, canzone con cui si è salvato al ballottaggio dove sono rimasti Trigno e Chiara, entrambi salvi, alla fine, a causa del mancato voto di Cristiano Malgioglio. Su Twitter si sottolinea molto come questo repost sembri in contrasto con l'opinione che alcuni hanno del cantante, compresi alcuni giudici e in molti lo scrivono nei propri post.

I post dei fan di Nicolò, criticato anche Zerbi

"Rendiamoci conto che Alex Warren ha repostato l'esibizione di ieri di Nicolò e poi in questo programma c'è uno pseudo insegnante che lo denigra e uno pseudo giudice che ha il coraggio di criticarlo" scrive un fan, mentre un'altra ribadisce "‘Nicolò non avrà un futuro nella musica' si, intanto l'autore di Ordinary, Alex Warren, è venuto a conoscenza della sua bravura e ha ripubblicato il video in questione #amici24" con un chiaro riferimento al giudizio di uno degli insegnanti, Rudy Zerbi, chiamato in causa altre volte: "Rudy ecco il ragazzo senza un futuro nella musica. Alex Warren, autore della canzone numero uno in classifica “Ordinary” reposta l’esibizione eseguita in modo fantastico da Nicolò. Un futuro senza speranze".