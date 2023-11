Morto l’artista Roger Kastel, aveva creato i poster de Lo squalo e L’impero colpisce ancora Morto l’artista Roger Karl Kastel, disegnò, tra gli altri, i poster de de Lo squalo e L’impero colpisce ancora.

A cura di Redazione Cultura

L'artista americano Roger Karl Kastel, autore di manifesti di film iconici come Lo squalo e L'impero colpisce ancora è morto all'età di 92 anni a Worcester County, Massachusetts, stando a quanto si legge sul suo sito ufficiale. Kastel è stato autore di oltre 1000 illustrazioni, e i suoi disegni ne hanno fatto un artista iconico: "Roger Karl Kastel, amato marito, padre, zio e amico è morto mercoledì 8 novembre 2023 all'età di 92 anni nella contea di Worcester, MA. È nato a White Plains, New York, l'11 giugno 1931, figlio di Anna e Karl Kastel. Dopo essersi diplomato alla White Plains High School, Roger frequentò la Art Students League di New York City fino a prestare servizio nella Marina degli Stati Uniti per quattro anni durante la guerra di Corea. Era un orgoglioso americano" come recita il primo capoverso dell'annuncio della scomparsa sul suo sito.

Stando a quanto ha detto la moglie dell'artista, Grace, all'Hollywood Reporter, Kastel sarebbe morto per insufficienza renale e cardiaca in una struttura ospedaliera. Sul suo sito si raccontano così gli inizi dell'artista: "Roger ottenne il suo primo lavoro artistico retribuito all'età di 15 anni, realizzando cartoni animati industriali. Vendette la sua prima illustrazione all'inizio degli anni '60 e illustrò copertine di libri tascabili e manifesti di film nei successivi quarant'anni. Roger ha lavorato per tutti i principali editori di New York City. Nelle sue oltre 1.000 illustrazioni erano incluse le locandine dei film iconici Lo Squalo e L'Impero Colpisce Ancora".

"Mentre era a New York City, Roger visse nel Greenwich Village con sua moglie e due figli fino al 1970, quando si trasferirono nella bellissima Clove Valley nella contea di Duchess, New York, dove Roger e Grace vissero per i successivi 45 anni. Si sono ritirati a Milford, MA nel 2013, dove Roger ha continuato a dipingere belle arti, esponendo in mostre d'arte e gallerie". Benché quelle del film de Lo Squalo e Star Wars siano probabilmente le sue opere più famose, Kastel "ha ricevuto numerosi premi nel corso degli anni per varie altre illustrazioni e opere d'arte". Lo squalo è uno dei capolavori di Stephen Spielberg e il poster del film è senza dubbio uno dei più noti della storia del Cinema mondiale, con questo enorme squalo bianco che sale minaccioso dagli abissi verso una donna che nuota, ricostruendo una delle scene del film.