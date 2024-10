video suggerito

Mario Orfeo sarà il nuovo direttore di Repubblica al posto di Maurizio Molinari Mario Orfeo nuovo direttore di Repubblica. La comunicazione della proprietà ai Cdr dei giornali di proprietà del gruppo GEDI. Anche Elkann lascia la presidenza. Al suo posto, Scanavino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Orfeo sarà il nuovo direttore de La Repubblica. Nel primo poemriggio del 3 ottobre arriva la comunicazione della proprietà ai comitati di redazione del giornale fondato da Eugenio Scalfari e de La Stampa. La decisione sarebbe arrivata al culmine di settimane ad altissima tensione all'interno della redazione del quotidiano. Mario Orfeo subentrà a Maurizio Molinari, che però mantiene un ruolo di editorialista del giornale.

Cambio anche in presidenza: via Elkann, dentro Scanavino

La decisione di John Elkann, presidente di Exor e della holding che controlla il gruppo editoriale GEDI, arriva dopo settimane di fortissime tensioni tra la redazione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e la direzione. Le tensioni si erano acuite fino a culminare nei due giorni di sciopero del 25 e 26 settembre, un chiaro segnale di protesta per una gestione ritenuta non in linea con le aspettative del corpo redazionale. Non è tutto. John Elkann lascia la presidenza, al suo posto Maurizio Scanavino.

Chi è Mario Orfeo

Mario Orfeo, napoletano classe 1966, ha diretto Il Mattino fino al 2009. Dal 2009 al 2012 ha diretto Il Messaggero. Dal 2012 è stato nominato direttore del Tg1. Durante il suo mandato ha inserito importanti ammodernamenti alla conduzione e allo stile del telegiornale. Cambiamenti che sono rimasti anche negli anni a seguire e che hanno reso più dinamico il telegiornale del primo canale del servizio pubblico. Nel 2017 viene nominato direttore generale della Rai rimanendo in carica fino al 2019. Dopo il suo incarico come direttore generale, Orfeo è tornato al TG1 per un breve periodo. Ha inoltre ricoperto altri ruoli all’interno del servizio pubblico, tra cui la guida della testata giornalistica del Tg3. Il nuovo incarico a La Repubblica segna il ritorno di Orfeo alla carta stampata.