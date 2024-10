video suggerito

Lauryn Hill denunciata da Pras, ecco cosa sta succedendo ai Fugees Dopo la cancellazione del tour 2023 e 2024 dei Fugees da parte di Lauryn Hill, ecco cosa sta succedendo tra Pras e la cantante, dopo la denuncia per frode.

A cura di Vincenzo Nasto

Fugees, via LaPresse

Lauryn Hill, lo scorso agosto, con una nota su Instagram, annunciava la cancellazione totale del tour dei Fugees, oltre 18 date che sarebbero dovuto partire da lì a pochi giorni. Nella nota, la cantante sottolineava come i media avessero contribuito a una "rappresentazione infelice" dello spettacolo, avvenuta anche a causa del precedente tour. Infatti, la cantante aveva deciso di eliminare 10 date del tour 2023, delle 20 comunicate al pubblico. Una visione, che solo dopo pochi giorni, era stata smentita da Pras, altro membro del trio statunitense, che in un'intervista al portale statunitense Vulture aveva sottolineato la scarsa professionalità della cantante, denunciando anche che, durante il primo atto della reunion a New York, nel settembre 2021, la donna fosse arrivata con tre ore di ritardo: "La frustrazione di tutti è piano piano salita. Non è una cosa successa all’improvviso. Io era frustrato per i fan che per vederti sborsano soldi sudati. La reazione che i fan hanno avuto nei confronti di Lauryn Hill non l’ho mai vista prima. Il mio non è un atto di accusa verso di lei o il suo carattere. Semplicemente la gente si lamenta dei ritardi. Come gruppo e come solisti ci avviciniamo ai 30 anni di attività. Se la gente vuole ancora venire a vederti, devi esserne grato".

Cosa è accaduto nel tour 2023/2024 dei Fugees e perché Pras ha denunciato Lauryn Hill

I dissapori di Pras nei confronti di Lauryn Hill sembravano essere rinchiusi in una traccia, pubblicata nelle settimane successive dal titolo Bar Mitzfa, ma l'escalation degli eventi era dietro l'angolo. L'autore infatti, negli scorsi giorni ha denunciato Lauryn Hill per frode e violazione del contratto per il tour abbreviato nel 2023 e per i concerti cancellati ad agosto. La denuncia, deposita nelle scorse ore al tribunale del distretto meridionale di New York, descriverebbe un tentativo grossolano della cantante di gestire il budget del loro tour, rifiutando anche milioni di dollari. Nella denuncia ripresa da Vulture, a cui erano state affidate anche le parole della cantante di The Miseducation of Lauryn Hill, riporta anche il rifiuto di una comparsa al festival Coachella per 5 milioni di dollari. Il motivo? La cantante si sarebbe risentita del cartellone del festival, in cui in cima venivano inseriti i No Doubt. Hill, che aveva annunciato un grave problema alle corde vocali quando annunciò la cancellazione del tour 2023. Secondo i documenti, avrebbe ricevuto il 40% degli introiti del tour, mentre il 60% sarebbe stato diviso equamente tra Pras e Wyclef.

La risposta di Lauryn Hill in un post su Instagram

Nelle scorse ore, è arrivata anche la prima risposta ufficiale di Lauryn Hill, in un post su Instagram. La cantante ha diviso in sette punti la sua difesa, definendo la denuncia di Pras "piena di false affermazioni e attacchi ingiustifcati". Hill sottolinea come abbia anticipato 3 milioni di dollari a Pras per le sue cause legali: Pras è infatti stato condannato per riciclaggio di denaro, cospirazione e spionaggio a favore di un paese straniero. Sarebbe stato infatti un ponte per affari illeciti da parte di un imprenditore malese, attualmente latitante che cercava di influenzare la politica americana anche da parte della Cina. Hill ha anche affermato che la presenza di Wyclef e Pras al tour sarebbe stata aggiunta in un secondo momento, perché "il tour dello scorso anno era stato programmato per festeggiare i 25 anni di The Miseducation of Lauryn Hill e ci sarebbe stato con o senza i Fugees".