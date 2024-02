Il significato di Se telefonando, la canzone scritta da Maurizio Costanzo a cui Mina cambiò il testo Questa sera andrà in onda “Dedicato a Maurizio Costanzo”, programma che ricorda uno dei volti più noti della tv italiana che fu anche autore di un capolavoro musicale: “Se telefonando”. A cantarla fu Mina che ne cambiò anche le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Maurizio Costanzo e Mina

Maurizio Costanzo, che stasera sarà ricordato in uno speciale in onda questa sera su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio, oltre a essere uno dei volti che ha scritto la Storia della televisione italiana è stato anche un autore musicale, scrivendo una delle canzoni più amate del Canzoniere italiano, ovvero quella Se telefonando che fu scritta, oltre da Costanzo, anche da Ghigo De Chiara per la parte testuale, con Ennio Morricone a scrivere musica e arrangiamento, e portata al successo da Mina che la cantò e la inserì nel 45 giri Se telefonando/No e nell'album Studio Uno 66, entrambi del 1966.

Il testo di Se telefonando

Lo stupore della notte

spalancata sul mar

ci sorprese che eravamo sconosciuti

io e te.

Poi nel buio le tue mani

d'improvviso sulle mie,

è cresciuto troppo in fretta

questo nostro amor.

Se telefonando

io potessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito.

Se telefonando

io volessi dirti addio

ti chiamerei.

Se io rivedendoti

fossi certa che non soffri

ti rivedrei.

Se guardandoti negli occhi

sapessi dirti basta

ti guarderei.

Ma non so spiegarti

che il nostro amore appena nato

è già finito

Il significato di Se telefonando

La canzone cantata da Mina è un classico in cui in tanti si sono cimentati per farne una cover, da Françoise Hardy ai Delta V, passando per Claudio Baglioni, Orietta Berti e Nek. Il significato della canzone lo spiegò proprio Maurizio Costanzo durante una trasmissione radiofonica in cui era invitata Maria De Filippi: "Il testo racconta di una storia che finisce: ‘Se telefonando ti potessi dire addio ti chiamerei', è uno che vuole lasciarti ma non sa come fare, "Non so come dirti che questa storia appena nata è già finita'" disse Costanzo, che raccontò anche come Mina preferì cambiare il testo: "La cosa divertente che nessuno sa – spiegò il conduttore – è che il testo iniziale diceva: "Poi nel buio, all'improvviso la tua mano sulla mia" e Mina ci disse: "‘Sulla mia' può essere un po' ambiguo" e cambiammo ‘Poi nel buio, all'improvviso, le tue mani sulle mie'".

Come nasce l'incontro con Morricone

Una delle caratteristiche della canzone è che a scrivere la musica e arrangiarla fu Ennio Morricone, Premio Oscar e autore di alcune delle colonne sonore più importanti della Storia del Cinema. Costanzo spiegò così l'incontro:Morricone/Costanzo: "De Chiara e io stavamo scrivendo un programma di varietà per la Rai che si chiamava Aria condizionata e in quegli anni. De Chiara aveva lavorato con Morricone in uno spettacolo teatrale e così disse: ‘Proviamo a chiedere a Morricone, se è d'accordo'. Morricone disse che era d'accordo, così io e De Chiara lavoravamo a casa sua mentre Morricone telefonava e diceva ‘Pensate alla sirena della polizia di Marsiglia' (così nacque l'attacco del pezzo, ndr), io ebbi la fortuna di dire ‘l telefono sta andando di moda', e così nacque Se telefonando".

Il successo della canzone cantata da Mina

Ma come fece quella canzone ad arrivare a Mina, una delle interpreti italiane più amate di sempre in Italia e nel mondo? Lo spiega sempre Costanzo: "Ci dissero che forse Mina era disponibile e tutti e tre, io, De Chiara e Morricone, andammo a via Teulada e lì trovammo Luciano Gigante che era l'impresario di Mina e la stessa Mina. Morricone si mise al pianoforte e gliela fece sentire, un attimo dopo Mina disse ‘Dammi il testo' e davanti a noi, stupiti come i pastori davanti alla stella cometa, lei la cantò e io le sono ancora grato, perché è stata cantata in tutto il mondo ed è ancora cantata in tutto il mondo".