Il seguito di Jack Frusciante, Enrico Brizzi annuncia: "Dopo 30 anni torna il vecchio Alex" L'autore di uno dei casi letterari più interessanti degli anni Novanta annuncia a La7 il ritorno con un seguito 30 anni dopo: "Mi hanno sempre chiesto di scrivere un seguito e io ho passato 29 anni a negare questa ipotesi".

Enrico Brizzi annuncia il ritorno di Jack Frusciante. Ospite del programma televisivo di La7 In altre parole, lo scrittore, divenuto celebre in particolare per il romanzo uscito nel 1994 "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", ha confermato che sta lavorando a un seguito di quella storia diventata una sorta di simbolo generazionale. "Forse prima o poi ai lettori più fedeli lo farò leggere", aveva raccontato Brizzi tempo fa e ora che di anni ne sono trascorsi trenta, è tempo di annunci.

"Il romanzo – ha spiegato Brizzi a Gramellini alla fine della trasmissione in cui è stato presentato anche il suo ultimo lavoro La leggenda di Anita (Ponte alle Grazie) – è uscito proprio nell’estate di trent’anni fa. Mi hanno sempre chiesto di scrivere un seguito e io ho passato 29 anni a negare questa ipotesi". Quindi Brizzi ha parlato degli impulsi creativi e di come si sia trovato assorbito da questo nuovo capitolo:

"Non sai mai da dove nasce l’urgenza di scrivere una storia ma quando succede è irrazionale e allora so già che domani sarò già al computer perché sto vivendo quella sensazione fantastica di riascoltare la storia del vecchio Alex e di Adelaide. Sai quando ti capita di riascoltare quelle vecchie canzoni che hai ascoltato da ragazzo e per qualche miracolo suonano ancora? Ecco io mi sento esattamente così e a settembre uscirà questo nuovo libro".

Il caso letterario e il film con Accorsi

Quello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo è stato un vero e proprio caso letterario di metà anni Novanta. Uscito per una piccola casa editrice, Transeuropa, all’inizio fu distribuito in sole 200 copie fra Bologna ad Ancona, ma alla fine dell’anno non si contavano più le ristampe. Inoltre nel 1996 fu anche tradotto in un film girato a Bologna, con protagonista Stefano Accorsi.