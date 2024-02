I CCCP pubblicheranno un nuovo album e annunciano un tour in Italia in estate I CCCP tornano con un nuovo album live con alcuni inediti e annuncia una serie di concerti in Italia per l’estate anche se non ci sono ancora i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

CCCP all'interno della mostra (ph Michele Lapini)

Chi pensava di non poter più vedere live i CCCP aveva cominciato a sperare quando la band aveva annunciato alcuni concerti a berlino, andati soldout in pochissimo tempo. Ma adesso la band ha annunciato che sarà in tour in Italia la prossima estate, mentre tra qualche giorno pubblicherà il nuovo album live "Altro Che Nuovo Nuovo" (Virgin Music / Universal Music Italia) in uscita il 23 febbraio, alla vigilia dei tre concerti berlinesi "CCCP in DDDR" (24, 25 e 26 febbraio, tutto esaurito): nella nota stampa si specifica che l'album contiene brani inediti e che i CCCP saranno anche in conerto in Italia tra qualche mese, anche se per adesso non sono state ancora annunciati i dettagli del tour che la band composta da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur.

I CCCP sono una delle band che hanno scritto la storia del rock italiano e questo nuovo live riporta alla luce le registrazioni del primo concerto dei CCCP – Fedeli alla Linea a Reggio Emilia il 3 giugno 1983 nella palestra dell’Arci Galileo che si pensava fosse andato perso e che dopo essere stato ritrovato era stato considerato irrecuperabile. I nastri, invece, sono stati digitalizzati e rimasterizzati e adesso sono pronti per essere fatti ascoltare al pubblico, al grido di "Ci soddisfa tanto la danza delle idee, quanto quella dei corpi", manifesto della band che non sdogano il punk a un pubblico ampio, prima di vivere sotto altre forme, dai CSI ai PGR.

La tracklist è composta da "Live in Pankow", "Punk Islam", "Sexy Soviet", "Militanz", "Onde", "Stati di agitazione", "Trafitto", "Kebab Träume", "Manifesto", "Valium Tavor Serenase", "Tu menti", "Mi ami?", "Morire", "CCCP", "Noia", "Sono come tu mi vuoi", "Emilia paranoica" e "Oi Oi Oi". Ci sono gli inediti Oi Oi Oi e Onde di cui sono anticipati alcuni versi, come "Siamo arrivati tardi o forse troppo presto, comunque il nostro tempo non assomiglia al vostro" della prima canzone e "I sogni del mattino non hanno l’oro in bocca, i sogni del mattino sono schiuma" della seconda, con quest'ultima che era stata proposta solo per la sala della mostra a Reggio Emilia “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024” con l’installazione di Roberto Pugliese.

I CCCP in una foto d'epoca di Paolo Puccini

Ci sono poi le versioni inedite di "‘Sexy Soviet' che è stato modificato più volte nel corso del tempo, fino a raggiungere una forma definitiva con la pubblicazione nel 1989 sotto il titolo di ‘B.B.B.' nell’album ‘Canzoni Preghiere Danze Del IIº Millennio – Sezione Europa'" e la cover di “Kebab Träume” del gruppo di Düsseldorf D.A.F., spesso proposta live dai CCCP ma mai incisa, come ricorda anche la nota stampa, poi ci sono due dei tre brani del 7’ “Ortodossia” uscito nel 1984, senza "Spara Jurij", a cui si aggiungono "i brani che due anni più tardi verranno inclusi nel secondo ep ‘Compagni, cittadini, fratelli, partigiani' del 1985, infine il live comprende alcune canzoni che vedranno la pubblicazione solo nel 1986 in ‘1964-1985 Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi – Del conseguimento della maggiore età'".

In attesa di avere maggiori informazioni sui concerti che la band terrà in Italia la prossima estate e di ciò che avverrà a berlino, resta aperta fino al 10 marzo la mostra ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia "Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024". La mostra è prodotta e organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia. Info e biglietti: www.palazzomagnani.it/exhibition/felicitazioni-cccp-fedeli-alla-linea-1984-2024/. Collegato alla mostra, il libro-catalogo omonimo edito da Interno4 edizioni con 465 pagine a colori, disponibile presso il bookshop dei Chiostri di San Pietro e nelle librerie.