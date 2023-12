Elio e le Storie tese criticati per una pubblicità, Rocco Tanica risponde offendendo un commentatore Una pubblicità sta costando un po’ di critiche agli Elio e le storie tese su Instagram dove Rocco Tanica sta rispondendo, talvolta esagerando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Elio e le storie tese stanno subendo un'ondata di critiche su Instagram a causa di una pubblicità. La band, infatti, ha postato sul social un video in cui pubblicizza McDonald's giocando con lo stereotipo dell'italiano che gesticola: i quattro componenti della band, quindi, pubblicizzano l'azienda americana al grido del claim "In Italia basta un gesto, per cogliere il contesto", eppure tanti commentatori, alcuni anche fan, stanno criticando violentemente la scelta di legare la propria immagine e il proprio nome a quell'azienda. A peggiorare le cose, poi, ci sono i commenti di scherno di Rocco Tanica ad alcuni tra coloro che stanno commentando.

Molti dei commenti criticano la scelta degli EELST per il fatto che McDonald's supporterebbe Israele, in un momento in cui si fa sempre più grave la guerra a Gaza. Tra i commenti c'è chi scrive "McDonald's che supporta i sionisti e il genocidio del popolo palestinese. Potevate pensarci prima di pubblicizzarli" oppure "Il mondo sta boicottando McDonald's per colpa di Israele", ma le critiche sono anche più generali e riguardano la presunta "fame di soldi": "Ma avete così tanto bisogno di soldi?!? Non eravate quelli di Parco Sempione?" scrive un commentatore facendo riferimento a un pezzo storico della band che si chiudeva così: ""Ma quel bosco l'hanno rasato Mentre la gente era via per il ponte Se ne sono sbattuti il cazzo Ora tirano su un palazzo Han distrutto il bosco di Gioia Questi grandissimi figli di tro*a".

Rocco Tanica, poi, ha deciso di rispondere a svariati commenti e di farlo a modo suo, ovvero in maniera caustica e talvolta esagerando, come quando, a chi scriveva "Esiste un brand al quale non vi vendete?", ha risposto: "Tua madre. Budget troppo basso". Queste risposte hanno creato un flame nel flame con tante critiche piovute sul musicista, mente e anima della band da sempre: "Leggere nei commenti Rocco Tanica che risponde ai commenti in maniera per nulla educata fa ancora più male di questo Spot" scrive un altro utente. Ovviamente c'è anche chi difende la band e lo fa con ironia: "Alfieri del capitalismo. Vi si ama (anche) per questo. Fate tutti i soldi possibili con ogni spot immaginabile. Trollate tutti e nutritevi delle lacrime di chi viene a piangere sotto i post".