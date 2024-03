De Gregori e Zalone, la coppia che non ti aspetti: annunciati un album e un concerto assieme Francesco De Gregori e Checco Zalone hanno annunciato a sorpresa un album insieme, Pastiche, e un concerto unico a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Quello tra Francesco De Gregori e Checco Zalone è un sodalizio abbastanza inaspettato soprattutto dal momento in cui dalla loro collaborazione nascerà un album. Il cantautore e l'attore, infatti, hanno annunciato la pubblicazione di Pastiche, album che uscirà il prossimo 12 aprile per Columbia Records. Di Francesco De Gregori non c'è molto da dire, essendo uno dei cantautori che ha scritto pagine indelebili della musica italiana, mentre Zalone è il regista campione di incassi nel Paese, ma come noto è anche un musicista. Famose, infatti, erano le sue imitazioni di cantanti e le sue canzoni rifatte in chiave ironica, solitamente al pianoforte.

Zalone al pianoforte per De Gregori

Per l'occasione, quindi, l'attore si siederà proprio al pianoforte per accompagnare De Gregori in questo percorso tra inediti e cover, come la canzone che lancerà il progetto, ovvero "Giusto o sbagliato", mentre il resto della tracklist sarà composta da brani di altri cantautori importanti, da Paolo Conte a Pino Daniele, passando per Antonello Venditti, ma c'è anche una canzone di Nino Manfredi. Stando a quanto si legge nel comunicato d'accompagnamento "L’anima dell’intero album, registrato in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, è il pianoforte di Checco Zalone (…) in grado di muoversi con leggerezza e senza manierismi fra blues, jazz e musica classica, restituendo così al canto di De Gregori la dimensione più lirica e intima". Questa la tracklist “Pastiche”:

Giusto o sbagliato di De Gregori – Zalone – De Gregori Pezzi di vetro di Francesco De Gregori Pittori della domenica di Paolo Conte Rimmel di Francesco De Gregori Putesse essere allero di Pino Daniele Atlantide di Francesco De Gregori Storia di Pinocchio di Nino Manfredi La prima Repubblica di Checco Zalone Le cose della vita di Antonello Venditti Falso Movimento di Francesco De Gregori Alejandro di Checco Zalone Pittori della domenica (piano e voce) Giusto o sbagliato (con orchestra) Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori Ciao ciao di Francesco De Gregori

Zalone e De Gregori in concerto a Caracalla

Assieme a loro anche la band di De Gregori, che assieme ad "altri musicisti di varia provenienza hanno contribuito, insieme all’ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA, a creare un suono soft che avvolge tutto il disco in un’atmosfera inaspettatamente vintage: "Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico – ha detto De Gregori -, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura". Zalone e De Gregori terranno anche un concerto speciale il 5 giugno alle Terme di Caracalla, un evento unico a cui non seguirà un tour.