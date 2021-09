Da dove nasce la parola Velina, il significato lontano dall’uso di Striscia la Notizia Negli anni, Striscia La Notizia ha trasformato le veline in una parte integrante dell’immaginario collettivo italiano: hanno finito per incarnare l’archetipo della ragazza che appare sul video con una funzione puramente ornamentale, quasi decorativa. Eppure, l’origine della parola “Velina” ha un’ascendenza assolutamente completamente differente e più che dignitosa.

Recentemente Striscia la notizia ha sciolto le riserve sul fronte velina: i due nuovi volti femminili della trasmissione saranno infatti Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Negli anni, il talk show satirico ha trasformato queste figure in una parte integrante dell'immaginario collettivo italiano: referenti perfette del luogo comune che le presenta come soubrette frivole e prive di intelletto, le veline hanno finito per incarnare l'archetipo della ragazza che appare sul video con una funzione puramente ornamentale, quasi decorativa. Nel programma di Ricci hanno iniziato a chiamarle così per via della loro "mansione" (se così possiamo chiamarla), che era quella di portare ai conduttori le veline, ossia le notizie. Eppure, l'origine della parola "Velina" ha un'ascendenza completamente differente: scopriamola insieme.

Il significato originario della parola "Velina"

Come evidenzia l'Accademia della Crusca, la parola "Velina" proviene dal francese vélin (che significa letteralmente ‘di vitello'), e ha a che fare con il mondo dell'editoria e dell'industria libraria. Infatti, in Francia, la voce vélin era entrata a far parte del lessico comune già dal 1415 e si riferiva al foglio bianco, liscio, sottile e resistente, ricavato dalla pelle di vitellino da latte, particolarmente adatto per la scrittura manuale e a stampa.

Il significato della parola Velina durante il fascismo

In Italia, invece, il termine "Velina" è storicamente legato al giornalismo e alla comunicazione. Durante il ventennio fascista, la parola indicava infatti i comunicati che il regime inviava alle redazioni dei giornali per informarle di alcuni accadimenti (come ad esempio la visita di un ministro o un'operazione di polizia). Queste comunicazioni erano solitamente scritte su carta da copia (ecco da dove proviene il nome "carta velina"). Non a caso, dal termine "Velina" deriva anche il verbo velinare, che in gergo giornalistico indica proprio il dare una notizia conformandosi alle direttive di un centro di potere, assumere acriticamente "La voce del padrone". Con buona pace di Antonio Ricci e di buona parte dell'establishment televisivo italiano che sembrano averlo dimenticato, la "Velina" non richiama alla mente unicamente coreografie, abiti succinti e pose forzate, ma ha un'origine più che dignitosa.