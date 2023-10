Buon Halloween 2023, frasi e immagini spaventose da condividere il 31 ottobre Oggi, 31 ottobre 2023, si festeggia Halloween. La celebrazione della festa, ormai da alcuni anni, avviene anche in Italia. Abbiamo selezionato le frasi e le immagini più divertenti e paurose da condividere con amici e parenti per l’occasione.

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi, martedì 31 ottobre 2023, viene celebrato Halloween, che deriva dall'inglese arcaico "All Hallows' Eve", che tradotto significa "Notte di tutti gli spiriti sacri". L'origine della festività, seppur attestata per la prima volta nel 1745 in Scozia e di origini cristiane, ha assunto un carattere completamente diverso successivamente. Anticipando di qualche ora la tradizione cristiana di Ognissanti, Halloween è ritenuto un rito laico, soprattutto per come ha influenzato gli usi e costumi in diverse parti del mondo, come nel Nord America e in Gran Bretagna, ma non solo. Perché negli ultimi anni anche in Italia, soprattutto dovuto al folklore e ai costumi che Halloween riesce a richiamare, la festività è diventato un centro di interesse, soprattutto per i più piccoli.

Halloween 2023

Tra le leggende che hanno costruito l'immaginario di Halloween, la più famosa è quella di Jack O'Lantern, fabbro irlandese, che in vita commise tanti peccati da non poter accedere al Paradiso, ma in maniera proporzionale ha più volte ingannato il diavolo, così da non riceverlo all'Inferno dopo che la sua vita finì. Tra i simboli che hanno poi dato vita alla leggenda, sicuramente c'è la zucca, che Jack decise di aprire in questo viaggio nell'Aldilà, e in cui il diavolo tirò un tizzone ardente: la zucca diventò la sua luce nel continuo vagare alla ricerca di un luogo in cui riposare eternamente. Un'altra leggenda che sembra aver costituito la natura in costume della festa risale alle sue origini celtiche. Infatti, in maniera parallela all'usanza attuale di travestirsi con costumi terrificanti, le popolazioni celtiche usavano ingraziarsi gli spiriti buoni e allontanare quelli maligni, compiendo sacrifici e vestendosi poi con la pelle degli animali. Abbiamo selezionato per voi una serie di frasi e immagini divertenti e paurose da condividere con amici e parenti per l'occasione.

Leggi anche L'oroscopo del 5 ottobre 2023

Halloween 2023

Le frasi più belle e famose per augurare buon Halloween 2023

Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti. (Jean Baudillard)

Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall'oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell'oscurità. (Stephen King)

Halloween 2023

Chi i dolcetti non mi dà, prima o poi si pentirà.

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. (William Shakespeare)

Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l'orrore diventano gioia e divertimento. (Jean Paul Malfatti)

Halloween 2023

Frasi divertenti e immagini paurose da condividere il 31 ottobre

Non per vantarmi ma io portavo le occhiaie molto prima che in Italia si festeggiasse Halloween.

Venite con me, è la festa di Ognissanti: faremo tremare tutti quanti. Gli scherzi, stavolta son giustificati, le risa e i lazzi perfino aumentati.

Halloween 2023