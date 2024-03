Annalisa riceve il Global Force ai Billboard Women in Music, è tra le donne più influenti nella musica Annalisa ha ricevuto il premio Global Force ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles, dato alle principali artiste capaci di lasciare il segno nella musica internazionale e di essere di ispirazione per le giovani generazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Annalisa ha ricevuto il premio Global Force ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles. Nella serata di mercoledì 6 marzo, presso lo YouTube Theater at Hollywood Park, la cantautrice ha ritirato il noto riconoscimento, dato alle principali artiste capaci di lasciare il segno nella musica internazionale e di essere di ispirazioni per le giovani generazioni.

Il messaggio di Annalisa sul palco dei Billboard Women Awards

Sul palco dei Billboard Women Awards, Annalisa è stata accolta da un grande applauso dei presenti e, con il premio tra le mani, si è raccontata attraverso i suoi ultimi successi: Bellissima, Mon Amour e Semplicemente, che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2024 arrivando al terzo posto:

La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a parlare di delusioni senza aver paura. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Potremmo definirlo un testo contro le discriminazioni, ma è anche la canzone che ha riportato un’artista donna al primo posto delle classifiche italiane dopo tanti anni. E di questo sono molto orgogliosa. La terza ed ultima, Sinceramente, è una lettera d’amore. Il messaggio da condividere, però, è più forte: posso essere tua solo se sono libera. E questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio paese e condividere questi messaggi è la vittoria più grande.

Le altre protagoniste dei Billboard Women in Music

Oltre ad Annalisa, sono state altre le artiste protagoniste della serata, conosciute a livello internazionale e diventate un punto di riferimento. Tra questo Victoria Monet, da poco vincitrice di tre Grammy, che ha ottenuto il riconoscimento com Risngen Star. Presente anche Karol G, la prima artista latina a ricevere il premio Donna dell'anno. Kety Perry ha ricordato la forza delle donne, così come la portoricana Young Miko e la brasiliana Luisa Sonza, che si è esibita con Demi Lovato.