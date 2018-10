Il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, crollato lo scorso 14 agosto, sarà il sindaco Marco Bucci. Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal ‘Decreto Genova', l'intenzione di procedere alla nomina del primo cittadino. La Regione ha già risposto con parere favorevole. Ad annunciarlo su Twitter è anche il governatore Giovanni Toti: "Questa mattina il Presidente del Consiglio Conte mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del Sindaco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova".

In lizza c'erano anche il manager di Fincantieri Claudio Gemme, dato per probabile nei giorni scorsi, e il direttore dell'Istituto italiano di tecnologia Roberto Cingolani.

"Trovo bello il fatto di un sindaco che si prende questa responsabilità", ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, commentando a La 7 la nomina.