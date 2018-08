Il resto del ponte Morandi di Genova, crollato in parte lo scorso 14 agosto provocando 43 vittime, potrebbe essere demolito in brevissimo tempo, probabilmente già oggi, mercoledì 22 agosto. È questa l'ultima indiscrezione che arriva dal capoluogo ligure, dove negli ultimi minuti è stato riunito urgentemente il centro coordinamento dei soccorsi, che era inizialmente previsto nel pomeriggio, alla presenza delle massime autorità cittadine con prefetto e questore. Nel corso della passata notte, infatti, sono stati avvertiti nuovi scricchiolii da uno dei monconi del viadotto Polcevera ancora i piedi, in particolare da quello di levante, che hanno costretto anche le forze dell'ordine ad abbandonare l'area per ragioni di sicurezza. La situazione è talmente preoccupante che in Prefettura si discute se accelerare o meno le procedure per l'abbattimento.

"Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 (quello est) un evidente stato di corrosione di grado elevato", è stato il commento del prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione. La notizia è stata poi confermata dal governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Il ponte Morandi non è storicamente sicuro. Bisogna ora capire se procedere con la messa in sicurezza o con l'abbattimento al più presto".

Proprio questi monconi dovranno essere abbattuti. Solo in seguito potrà essere costruito un nuovo viadotto e nell’operazione potrebbero essere coinvolte anche Ansaldo e Fincantieri . Secondo le prime stime, l’infrastruttura potrebbe essere pronta in un anno. Intanto, mentre i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere dal greto del fiume i detriti del ponte Morandi, operazione indispensabile per consentire ai periti di continuare con i loro accertamenti, gli inquirenti che indagano sulla tragedia del 14 agosto scorso hanno sequestrato una serie di nuovi documenti presso la sede di Autostrade, che dovrebbero aiutarli a fare chiarezza sulle cause che hanno portato al collasso della struttura, che rappresentava una delle arterie principali della rete stradale genovese.