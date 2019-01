Quando i medici gli hanno diagnosticato il cancro, l'impatto è stata duro come per tutti ma dopo i primi momenti di sconforto, ha deciso di affrontare la malattia con il sorriso sulle labbra cercando di condurre la sua battaglia portando gioia e amore agli altri. È la storia di Malak, giovane giornalista libanese malata di cancro che ha deciso di pubblicare online le sue foto sorridenti dall'ospedale "perché cosi si combatte il cancro, con la forza di volontà e con la felicità di aiutare gli altri a superare questo momento". Come spiega il messaggero, si tratta di un sorta di foto-racconto della giornata per aiutare gli altri ad affrontare la malattia.

Malak ha riempito la sua stanza di pupazzi, giocattolini e peluche per renderla il più confortevole possibile e dare un aspetto meno triste a quella che rimane pur sempre una stanza d’ospedale. La ventisettenne, sposata da poco più di un anno, ha raccontato di aver seguito le terapie in ospedale per tre mesi ma di aver cercato in tutto questo tempo di essere lei, malata, di conforto agli altri. Durante le feste natalizie, ad esempio, ha girato per le stanze portando sorrisi e distribuendo dolci agli altri malati. Perché "questa è una malattia che deve essere spezzata con l'amore, la fede e la volontà"