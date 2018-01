“Stavamo facendo sesso. Avevo chiesto qualcosa di molto strano e stravagante". Si è giustificato così Reece Vella, 25 anni, inglese, dopo essere stato arrestato per la morte di una prostituta, precipitata dal 5° piano di un hotel di Pattaya, in Thailandia, nelle prime ore del mattino di sabato, 6 gennaio. Wannipa Janhuathon, 26enne del posto, ha subito gravi ferite alla testa e fratture multiple dopo essere caduta, completamente nuda, insieme ad un pacchetto contenente alcuni stupefacenti, dal balcone di una stanza d’albergo nel famoso villaggio turistico tailandese. A trovare il corpo è stato la guardia di sicurezza dell'edificio, Kriengsak Khamchachai, 23 anni, che ha riferito di aver sentito “come un esplosione" mentre Wannipa impattava al suolo. Poi ha visto il suo corpo “in una pozza di sangue” prima di alzare l'allarme. I paramedici intervenuti sul posto hanno provato a rianimare la giovane, portata in condizioni disperate in ospedale, dove è deceduta circa 24 ore dopo.

La polizia ha poi perquisito la stanza ormai vuota dell’hotel – trovando vestiti e preservativi usati – e poi ha iniziato una caccia all'uomo, concentrando subito le ricerche su Vella. L’uomo sarebbe fuggito dalla scena dopo il presunto incidente. Il 25enne, originario di Birmingham, è stato arrestato ieri pomeriggio nei pressi Route Roadhouse Bar. Con sé aveva anche il telefoni cellulari della vittima. Al momento dell’arresto, Vella ha ammesso di aver fatto sesso con la 26enne “nella camera da letto e poi sul balcone prima che cadesse". Dopo l’accaduto “ero sotto choc” e per questo “sono andato in un altro hotel”, ha raccontato. Il tenente della polizia Narong Chantra, vice capo delle indagini presso la polizia di Pattaya, ha detto che Vella è stato arrestato con l'accusa di "negligenza che ha causato la morte di una persona". L’uomo sarebbe fuggito dalla scena sapendo che si trovava illegalmente nel paese con un visto scaduto.