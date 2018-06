Un cane di razza pomerania è stato trovato morto nella stiva di un aereo in volo da Phoenix a Newark, nel New Jersey, lo scorso mercoledì. Come si legge sui media locali Alejandro, questo il nome dell'animale che aveva otto anni, è stato trovato morto durante la sosta all'aeroporto di Detroit. L’animale viaggiava su un volo della compagnia aerea Delta Air Lines, che ora ha promesso di fare chiarezza. “Il cane era vivo alle 6 del mattino”, ha spiegato tramite un avvocato il proprietario, Michael Dellegrazie, ma poi il personale della compagnia aerea lo ha trovato morto tra le 8 e le 8:30. Accanto all’animale sono stati trovati vomito e fluidi corporei. L’avvocato ha fatto sapere che la famiglia di Alejandro è “molto arrabbiata” per quanto accaduto. La compagnia aerea ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto.

La compagnia ha chiesto a un veterinario di stabilire le cause del decesso – “Gli animali domestici sono membri importanti della famiglia e ci concentriamo sempre sul benessere di tutti quelli che trasportiamo. La compagnia sta conducendo un'approfondita revisione della situazione per garantire che ciò non accada di nuovo”, è quanto ha fatto sapere in una nota Delta Air Lines. L'azienda ha anche chiesto a un veterinario di stabilire le cause del decesso del cane. Non è la prima volta che compagnie aeree finiscono nella bufera per quanto accaduto durante i voli ad alcuni animali in viaggio coi loro proprietari. Alcuni mesi fa, ad esempio, un cagnolino di dieci mesi è morto su un volo della United Airlines dopo che un membro dell’equipaggio ha spinto i proprietari a metterlo in un cestino sopra la testa.