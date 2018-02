Era fermamente convinta che la sua ricetta per guarire dal cancro, fatta di dieta vegana e preghiere, l'avesse portata a sconfiggere del tutto la malattia tanto da pubblicare online decine di video diventati virali in cui illustrava cosa mangiare e come prepararlo, ma purtroppo il tumore al seno si è ripresentato e lei è morta pochi mesi dopo. È la storia di Mari Lopez, youtuber statunitense del Texas, che con la nipote Liz aveva lanciato un canale video sulla nota piattaforma online per raccontare la sua esperienza e soprattutto dare consigli su come guarire con una dieta rigorosamente a base di verdure.

Per più di un anno il canale Liz & Mari infatti ha fornito consigli migliaia di seguaci e utenti del web sui metodi per eliminare le metastasi che secondo la donna avevano funzionato nel suo caso. La youtuber infatti sosteneva con forza di essere guarita in soli tre mesi da un cancro al quarto stadio grazie alla sua rigida alimentazione fata principalmente di frullati di verdure e succhi di frutta a base di zenzero e limone, evitando accuratamente medicine chimiche, chemio e radioterapia. Una pratica i cui credeva in maniera assoluta e che l'avena spinta ad affermare addirittura che il suo stile di vita l’avesse "guarita" anche dall’omosessualità.

Purtroppo però la sua convinzione non è stata sufficiente contro il cancro, Liz infatti è stata colpita di nuovo dalla malattia e non ce l’ha fatta. A tramandare le sue certezze però resta la nipote che annunciano la morte della zia, avvenuta nel dicembre scorso, ha addossato la colpa della malattia proprio alla zia che non avrebbe più seguito le sue stesse indicazioni. Mari infatti ha sottolineato che la zia di fronte la ritorno del cancro ha smesso di seguire la dieta vegana, ha ricominciato a mangiare carne, non ha più seguito la vita spirituale e ha scelto di fare la chemioterapia e la radioterapia. La ragazza ha spiegato di credere ancora nell’importanza della dieta vegana e di non aver mai detto che guarisce tutti ma che lei è fermamente convinta che può aiutare in molti casi e quindi continuerà a postare i video sui benefici delle verdure.