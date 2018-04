"Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo". Queste sono state le prime parole, affidate a un post su Facebook, del neo eletto presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha preso il posto della dem Debora Serracchiani.

"Il clima era buono, ma nessun sondaggio dava questi numeri: vedere la Lega con la più alta percentuale della storia dà un'enorme soddisfazione anche perché io sono anche il segretario regionale: un simile successo non era mai accaduto", ha detto Fedriga, intervenuto a Radiouno. E poi ha aggiunto: "Non ho che da dire grazie, adesso bisogna mettersi a lavoro con i piedi ben piantati per terra, con l'onore e anche l'onere di dover dare risposte forti rispetto alla precedente amministrazione e ci mettiamo subito a lavorare. Non posso che dire grazie con un risultato incredibile avuto dal centrodestra e ancora più incredibile dalla Lega".

Il risultato ha confermato le anticipazioni dei sondaggi, che davano appunto come vincente l'ex capogruppo del Carroccio alla Camera. E queste percentuali risultano determinanti anche per gli equilibri tra Lega e Forza Italia anche a livello nazionale per la formazione del nuovo governo, vista la schiacciante vittoria del partito di Salvini: la Lega si conferma primo partito all'interno della coalizione di centrodestra, con il 33,94% di preferenze. Forza Italia arriva terzo con l'11,99%. Performance deludente quella del M5S, che raccoglie solo il 7,68% dei consensi. Secondo il neo eletto questo voto ha confermato il risultato delle politiche del 4 marzo, soprattutto per Lega e Forza Italia.

"L'abbiamo detto e lo ribadiamo: con i 5 stelle è possibile ragionare sulla decina di punti sui quali ci troviamo d'accordo e su questo imbastiamo la discussione" – ha spiegato Fedriga – "Venerdì, alla chiusura della nostra campagna elettorale, mi ha colpito l'accusa che ci veniva mossa: "Salvini dice sempre le stesse cose". È proprio questo il punto. Noi non cambiamo idea ogni giorno, ragioniamo in modo coerente. Visto lo straordinario consenso popolare non si può non tenere conto di quanto hanno detto i cittadini. Noi abbiamo ottenuto questo successo mantenendo trasparenza e coerenza rispetto a quanto avevamo promesso prima del 4 marzo. Adesso ci vuole senso di responsabilità da parte di chi, in questo periodo, ha espresso posizioni altalenanti, non gradite dall'elettorato. Basta perdere tempo".

Chi è Massimiliano Fedriga

Il nuovo presidente del FvG è nato a Verona 37 anni fa, ma è cresciuto a Trieste. Laureato in Scienze della comunicazione, la tessera del Carroccio l'ha presa nel 1995, non ancora maggiorenne. Nel 2003 viene nominato segretario a Trieste di quella che ancora si chiamava Lega Nord. Cinque anni dopo, nel 2008, l'approdo a Roma alla Camera. Nel 2011 viene proposto dalla Lega Nord, che si presenta indipendente dal centrodestra, come candidato sindaco a Trieste, ma ottiene solo il 6,26% di preferenze. Nel 2013 viene rieletto a Montecitorio. L’anno seguente diventa capogruppo della Lega Nord alla Camera dei deputati e il 28 settembre successivo è eletto segretario regionale in Friuli Venezia Giulia. Nell’ottobre 2015, durante la discussione in aula sullo ius soli, veine sospeso per 15 giorni, per le aspre polemiche con la presidente Laura Boldrini (non era mai accaduto che il presidente di un gruppo venisse sanzionato con la sospensione dai lavori dell'Aula a Montecitorio). È stato rieletto alla Camera per la Lega alle politiche del 4 marzo, nel collegio plurinominale 01 del Friuli Venezia Giulia.