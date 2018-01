"Investo tutto il mio reddito disponibile in criptovalute. Lo faccio ormai da un anno, trasformo tutti i miei risparmi in criptovalute invece che metterli in banca". E' quanto racconta all'Afp la giapponese Mai Fujimoto, meglio conosciuta come Miss Bitcoin sui social, dove è presente anche in qualità di Ceo di Grecone e fondatrice della piattaforma di donazione Kizuna. Di lei girano anche video su Youtube, che risalgono addirittura al 2014, in cui racconta la sua avventura con il bitcoin, iniziata nel lontano 2012. "Lavoravo con i bambini e volevo creare una piattaforma online per le donazioni. Per la prima volta ho realizzato quanto costoso fosse mandare i soldi all'estero", spiega Mujimoto, "quindi sono rimasta veramente colpita quando ho realizzato che non sarei dovuta passare attraverso le banche se avessi usato i pagamenti in bitcoin". Il primo Bitcoin l'ha comprato quell'anno, spendendo 1.200 yen, circa 10 dollari, contro gli oltre 16.500 dollari odierni