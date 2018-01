Per anni ha imperversato nei luoghi di ritrovo dei minori tra centri commerciali e sale giochi per avvicinare bimbi e ragazzini, abusare sessualmente di loro e poi vendere foto e video degli incontri perversi. Imprese di sui si vantava online facendosi chiamare "El Lobo Feroz" (il "lupo cattivo") . Lui è Juan Carlos Sánchez, 37enne cittadino colombiano arrestato dopo anni di ricerche in Venezuela con l'accusa di aver abusato di oltre 270 minori, tra bambini e adolescenti, e sospettato di averne molestato almeno 500 in tutto. Il fermo risale allo scorso dicembre ma solo nelle scorse ore le autorità venezuelane hanno confermato la sua cattura a quelle della Colombia che lo ricercavano

Sánchez, definito dalla stampa locale come "uno dei peggiori criminali sessuali della storia della Colombia" attualmente è detenuto in una prigione di Caracas in attesa della definizione della sua eventuale estradizione. L'uomo era stato già arrestato nel 2008 per rapporti sessuali con un minore di 14 anni e poi rilasciato ma solo nel luglio 2011 le autorità messicane hanno scoperto, durante una inchiesta, l'esistenza di centinaia di e-mail, chat, video e fotografie con minori in atteggiamenti sessuali, scambiate tra due account tra cui uno usato da Sánchez. Da allora era partita una caccia all'uomo che si è conclusa alcune settimane fa con l'arresto dell'uomo