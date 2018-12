Tragico e fatale incidente stradale nelle scorse ore lungo la strada provinciale 156 di Catania. Un ragazzo di 17 anni in sella al suo scooter ha perso la vita in maniera drammatica dopo essersi schiantato col motorino contro un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. Il dramma nella prima mattinata di domenica, poco prima delle 8, in contrada Erbe bianche, nel territorio del comune di Biancavilla, ai piedi dell'Etna. La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo che abitava proprio nella cittadina etnea. Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro in sella al suo scooter Honda Sh avrebbe impattato in maniera violentissima contro un furgoncino Fiat Doblò ed è stato sbalzato con violenza sul'asfalto. Uno scontro che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, infatti, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Vista la gravita della situazione, era stato allertato anche l'elisoccorso ma poco dopo ha fatto rientro per la tragica notizia.

Soccorso e trasportato in ospedale invece il conducente dell'autovettura che era in evidente stato di shock. La tragedia ha colpito l'intero comune catanese dove il giovane era molto conosciuto. Lo stesso sindaco della cittadina etnea, Antonio Bonanno, ha voluto pubblicare un messaggio di vicinanza alla famiglia del 117enne: "Sono profondamente addolorato per la triste e drammatica notizia di questa mattina. È davvero difficile trovare le parole dinanzi ad una tragedia simile: che strappa dalla nostra comunità un figlio di appena 17 anni. Ciao Gabriele. La mia vicinanza ed il mio abbraccio alla famiglia". Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Paternò e i vigili urbani che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.