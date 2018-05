Una nuova tragedia sul lavoro, stavolta alle cave di marmo di Carrara, dove un cavatore di 58 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere stato schiacciato dalla pala meccanica di un escavatore. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento: subito sono scattati i soccorsi dei colleghi dell'uomo, che hanno allertato anche l'elisoccorso. Quando il personale specializzato del soccorso cave è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, e l'elicottero non si è neppure alzato in volo. Sul posto oltre alle forze dell'ordine e il personale sanitario, anche il servizio Asl. Il dramma si è consumato alla cava di Fantiscritti, nel comune di Carrara. Stando a quanto riportano le cronache locali inizialmente si era diffusa la voce che nell'incidente fossero rimaste coinvolte diverse persone, circostanza poi smentita.

Quello che ha visto protagonista l'operaio di 58 anni è il secondo grave incidente in meno di tre giorni nelle cave di Carrara: mercoledì infatti un operaio che stava lavorando su una ruspa è scivolato per cause ancora da accertare ed ha battuto violentemente la testa sul terreno. L'incidente è avvenutro in cava, precisamente nella cava numero 172 del bacino di Colonnata, poco dopo le 10 della mattinata del 9 maggio. Il lavoratore ha riportato un trauma cranico frontale commotivo ma non ha mai perso conoscenza. Sul posto si è portato anche l'elicottero Pegaso del 118, che ha prelevato il ferito e lo ha trasportato all'ospedale di Pisa. L'uomo non versa in gravi condizioni.