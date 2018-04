Voleva festeggiare con la sua fidanzata ed alcuni amici il 25 aprile con una gita al lago, ma questa giornata, che sarebbe dovuta essere perfetta, si è trasformata in tragedia. Un operaio di 47 anni è morto mentre era in barca con la compagna nel canale dei Lovi, a Caorle vicino alla Laguna di Venezia. E' successo intorno alle 14 di oggi. Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo pare sia stato colpito da un malore improvviso, finendo in acqua.

La fidanzata che era con lui ha cercato disperatamente di soccorrerlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunte altre imbarcazioni che hanno aiutato la donna, in stato di choc. Amici e sconosciuti si sono tuffati in acqua per recuperare l’uomo. Altri hanno allertato il 118, intervenuto sul posto con l'elisoccorso. I sanitari hanno trascinato il corpo della vittima in un isolotto poco distante, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Ora sul caso indagano i militari dell’Arma di Fossalta di Portogruaro, che cercheranno di stabilire le cause dietro al malore che gli è costata la vita.