Per ora è solo un disegno di legge, ma in California la battaglia contro l'inquinamento passa anche per le cannucce di plastica. Ian Calderon, leader della maggioranza, ha spiegato che la proposta di legge è finalizzata a "sensibilizzare le persone sugli effetti nocivi delle cannucce di plastica monouso sui corsi d’acqua e sugli oceani". Se però l'iniziativa dovesse tramutarsi in legge, il divieto non si limiterebbe più solo a sensibilizzare, ma a punire i ristoratori che servono cannucce di plastica con una multa di 1.000 dollari e sei mesi di prigione.

E fuori dal ristorante? La proposta di legge non vuole vietare le cannucce monouso in generale, ma soltanto impedire che siano i ristoranti a distribuirle. Da qui anche l'obiettivo di "sensibilizzare" più che limitarne l'uso nell'immediato, come spiegato dalla nota di Calderon. Le cannucce monouso rappresentano poi un caso particolare nel panorama degli scarti di plastica. Lo spiega lo stesso leader politico: "A causa delle dimensioni ridotte e della mancanza di un codice di identificazione della resina, le cannucce non vengono mai riciclate". Quando poi finiscono nei corsi d'acqua o in mare, si distruggono in parti più piccole e vengono poi ingerite dai pesci, che possono morirne o finire poi sulle nostre tavole, come rilevato di recente su alcune specie del Mar Adriatico. Del resto, ricorda ancora Calderon, "la plastica è un materiale indistruttibile, eppure il 33% di tutte le materie plastiche viene usato una sola volta e poi gettato via".

L'alternativa? Oltre a poter fare a meno delle cannucce in generale, è possibile anche ripiegare su quelle biodegradabili, che possono essere poi raccolte nei rifiuti organici. Costano di più, ma non in termini di salute.