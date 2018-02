Questa mattina l’eurodeputato David Borrelli, uno dei fondatori dell'Associazione Rousseau insieme a Davide Casaleggio, ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle che la sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Da questa mattina ufficialmente Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle. Lo fa sapere con una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo.

Borrelli è stato copresidente con Nigel Farage del gruppo parlamentare Europa della Libertà e della Democrazia Diretta presso il Parlamento europeo dal 2014 al gennaio 2017. Nel 2017 ha provato a far transitare gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle nel gruppo parlamentare liberale Alde, ma l'operazione non è riuscita.

Ma il Pd non crede alla motivazione ufficiale addotta dall'europarlamentare, ormai ex grillino. Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd, ironizza su Twitter: "Si è dimesso? No, è andato nel Gruppo Misto. Che voi sappiate, ci sono più dottori nel gruppo misto?".

Poi arriva anche l'affondo del senatore Marcucci (Pd): "Liti, bugie, bonifici revocati, epurazioni: il caso Rimborsopoli sta dilaniando i Cinque Stelle. Oggi si dimette dal M5S il parlamentare europeo David Borrelli, molto vicino a Grillo, ed uno dei tre soci fondatori della piattaforma Rousseau. Siamo molto vicini ai titoli di coda".