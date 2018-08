Ha deciso di non sposarsi più con la (ormai ex) fidanzata. La festa di matrimonio era però già organizzata, così un uomo brasiliano ha deciso di “approfittarne”. Si è messo con un’altra donna con la quale è convolato a nozze, riciclando il pranzo nuziale (pagato dalla ex). E per questo è stato condannato. I fatti sono avvenuti Brasile, a Goiânia, nello Stato di Goiás. L’uomo è stato condannato a risarcire l’ex fidanzata con 13.600 real (circa 2.800 euro) per danni morali e materiali. Come si legge sul portale brasiliano Midiamax, la Corte di Giustizia di Goiás ha deciso che lo sposo è stato irriguardoso nei confronti dei sentimenti altrui, a maggio ragione per il fatto che non aveva cacciato un soldo di propria tasca per la festa. Inoltre, secondo il giudice Carlos Magno del tribunale civile di Goiânia, il fatto che l’uomo abbia rinviato il matrimonio numerose volte, lascia chiaramente intendere che il suo proposito fosse quello di approfittare economicamente dell’ex fidanzata.

Secondo il tribunale, il comportamento dell’uomo ha causato “sofferenza e perdita irrimediabile di autostima” nell’ex promessa sposa. La donna ha spiegato di aver realizzato alcune ristrutturazioni nella casa che avrebbero utilizzato una volta marito e moglie. Secondo il giudice, “l’uomo ha cominciato a ritardare il matrimonio, sempre alla ricerca per i più svariati motivi, anche se ha continuato ha incoraggiare la donna a spendere per il miglioramento della casa nella quale sarebbero andati a vivere e per la futura cerimonia nuziale”. Nel processo, l’ex fidanzata ha affermato che da almeno due anni l’uomo portava avanti una relazione con l’amante, che poi alla fine ha sposato.