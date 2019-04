Demenza infantile: è questa la terribile diagnosi che i medici hanno fatto a una bambina di appena due anni affetta da una malattia molto rara, la CLN1 Batten: la piccola sta giorno dopo giorno perdendo la facoltà di utilizzare il cervello, organo che anziché progredire come sarebbe normale alla sua età regredisce sempre di più Il rischio concreto è che Mirryn, questo il nome della bimba, possa non riuscire ad arrivare a Natale. La vicenda a West Lothian, in Scozia: la mamma Vicky Cunningham quasi un anno fa ha notato che qualcosa non andasse quando la figlioletta ha smesso di tenere gli oggetti in mano. Ora la bimba ha bisogno di cure 24 ore su 24. Deve rimanere sdraiata e viene nutrita con un sondino nello stomaco. "È come una persona anziana, il suo cervello si sta consumando. E alla fine smetterà di respirare. Forse non arriverà a Natale", ha detto la madre.

Per questo la donna nel tentativo di far vivere nel migliore dei modi la figlia per i giorni che le restano ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: con il denaro acquisterà uno speciale apparecchio medico che permetterà alla figlia di avere una postura più corretta e respirare meglio. La donna ha scritto: "Mi chiamo Mirryn e ho una malattia molto rara chiamata CLN1 Battens. A causa di ciò non posso sedere o stare in piedi da sola e devo sdraiarmi tutto il tempo. Mentre trascorro del tempo a Rachel House ho l'uso di un fantastico sedile chiamato P Pod che adoro e protegge la mia postura mentre ci sto sdraiato. Questo sedile costa un sacco di soldi e mi piacerebbe se tu potessi aiutare me e il mio team a raccogliere i soldi per aiutarmi ad acquistarlo". .