Una bambina di appena un anno e mezzo è stata abbandonata in automobile dalla madre che doveva effettuare alcune commissioni. La piccola era addormentata nel seggiolino, ma quando alcuni passanti si sono accorti di lei – tutta sola nella vettura – non hanno esitato a chiamare i carabinieri. L'episodio è avvenuto nella serata del 4 marzo. La donna aveva parcheggiato l'auto nei pressi del centro commerciale Bariblu di Triggiano, in provincia di Bari, non pensando probabilmente di scatenare una tale bagarre.

Appena tornata alla macchina, infatti, ha trovato ad aspettarla i carabinieri, intervenuti dopo la chiamata al Comando ricevuta intorno alle 21. Incerto ancora l'eventuale reato di abbandono di minore, visto che – come spiegano dal Comando – "si tratta di una situazione al limite". La donna ha comunque rispedito al mittente tutte le accuse, sostenendo di aver lasciato la bambina in auto per non svegliarla. Non sono mancati piccoli momenti di tensione all'arrivo della donna, attaccata verbalmente dai presenti che l'accusavano di aver abbandonato la figlia esponendola a pericoli molto seri. I carabinieri hanno segnalato l'accaduto all'autorità giudiziaria, che ora dovrà decidere se si configura il reato di abbandono di minore oppure no. Sono diversi gli episodi simili riportati dalle cronache in Puglia. L'ultimo è avvenuto lo scorso 17 dicembre a Cavallino, nel Leccese: una coppia è stata denunciata per aver lasciato il figlio di tre anni in auto mentre andavano a fare spese in un centro commerciale.