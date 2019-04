in foto: Immagini di repertorio

AGGIORNAMENTO – Un barcone con 90 migranti risultava alla deriva in un’area tra Malta e Lampedusa, nei pressi dell’isola di Linosa. A quanto ha appreso Fanpage.it, sul posto sono intervenuti due mezzi della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa (le uniche due 300 rimaste operative), per mettere in sicurezza i migranti e portarli a terra. Non ci sono ulteriori informazioni sulle condizioni dei naufraghi né sulla dinamica dell’arrivo in quella zona di mare, che non è stato registrato dalle autorità libiche o da quelle tunisine.

Secondo quanto ha appreso l'Ansa le due motovedette hanno prima trasbordato i migranti sulle due unità, e poi li hanno trasferiti a Lampedusa nel pomeriggio. Nessuna indicazione è invece giunta finora dal ministero dei Trasporti e da quello dell’Interno. Il barcone è stato stato intercettato mentre si dirigeva verso le coste siciliane, e quindi l'operazione non viene considerata di soccorso.