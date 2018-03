La polizia di Tenerife è sulle tracce di un pirata della strada che con la propria auto ha travolto e ucciso un ragazzino irlandese di 10 anni che si trovava in vacanza sull'isola delle Canarie con la sua famiglia. L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì, col piccolino che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Le sue ferite erano però troppo gravi ed è deceduto il giorno dopo. Gli agenti della Guardia Civil che stanno dando la caccia all’uomo hanno rilasciato i video del veicolo sospetto – un’auto rossa che si pensa fosse una Volkswagen – mentre hanno fatto appello agli eventuali testimoni. “Conoscete questa auto? Ha investito un ragazzo di 10 anni e poi è fuggito dalla scena senza aiutarlo” si legge in un tweet pubblicato poche ore prima che il giovane perdesse la sua lotta per la vita.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di giovedì su Calle Dublin ad Adeje, nel sud dell'isola. Il giovane, deceduto in un ospedale di Santa Cruz de Tenerife, stava uscendo dal centro commerciale Gran Sur con la sua famiglia quando è stato investito. Ha riportato ferite alla testa e lesioni al petto che hanno coinvolto anche il suo polmone destro. È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale universitario di Nuestra Señora de La Candelaria. Ieri sera, il bimbo è scomparso.

Come accertato, l'autista è fuggito dalla scena senza neanche frenare la propria corsa dopo aver travolto il piccolo. La polizia afferma che l'auto ha subito danni frontali. "I colleghi di Adeje stanno ancora lavorando per cercare di rintracciare la persona responsabile dell'incidente in cui un bambino irlandese è morto” scrive la polizia locale sulla propria pagina Facebook. “Le immagini non sono eccezionali e si parla di diversi tipi di veicoli tra cui un'Alfa Romeo. Alcuni frammenti vetro sulla scena sono stati studiati per vedere se è possibile accertare il modello. Con il vostro aiuto, saremo in grado di trovare questa persona” si conclude il post, rivolgendosi direttamente ad eventuali testimoni.