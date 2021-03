"Gira una fake news sulla entrata in vigore di misure di contenimento del Covid aggiuntive rispetto a quelle previste dalla zona rossa. La notizia è falsa". Così il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha smentito la notizia secondo la quale la Regione sarebbe passata nelle prossime ore dalla zona rossa ad una fascia "rossa rafforzata" con misure ulteriormente restrittive per fermare l'avanzata del Coronavirus. "È vero che ieri ho incontrato sindaci, imprese e sindacati per valutare la situazione – ha scritto il governatore sulla propria pagina Facebook ieri sera -, ma non è ancora stata adottata alcuna decisione su possibili misure di ulteriore cautela. Preghiamo tutti coloro che investono tempo a confezionare false notizie per ingannare cittadini e media di astenersi da tali comportamenti. Saranno denunciati per gli eventuali reati commessi".

La situazione epidemiologica in Puglia, in effetti, non è delle migliori, anche se la curva del contagio negli ultimi giorni ha cominciato lentamente a scendere. Resta comunque alta la pressione sugli ospedali, al punto che Guido Quaranta, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, è stato costretto a chiedere alla centrale operativa del 118 lo stop dei ricoveri per due giorni per "la completa saturazione dei posti letto e delle barelle". Ma al momento non ci sarà nessuna ulteriore stretta rispetto a quella in vigore. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia che voleva su tutto il territorio regionale, passando in zona rossa rafforzata, il coprifuoco anticipato dalle 22 alle 20, e addirittura alle 18 per i giovani tra i 18 e i 24 anni, e la chiusura anticipata anche degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, compresi i generi alimentari, le edicole, le aree di rifornimento carburante, le tabaccherie. Previsto anche il divieto totale per gli spostamenti nelle seconde case, mentre non si esclude l'ipotesi di chiudere tutti i negozi – ma proprio tutti – nel fine settimana. Cosa che è stata prontamente smentita da Emiliano.