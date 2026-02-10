Zoe Trinchero morta per un trauma da precipitazione: le prime indiscrezioni sull’esame medico-legale

Zoe Trinchero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Zoe Trinchero ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato trovata morta nel canale che attraversa la cittadina in provincia di Asti la notte tra venerdì e sabato scorsi, sarebbe morta per un trauma da precipitazione. È quanto sarebbe emerso, stando ad alcune fonti, dai primissimi risultati degli esami medico-legali svolti dalla dottoressa Alessandra Cicchini.

La ragazza, secondo le indagini, è stata percossa dal ventenne Alex Manna e, quando era probabilmente priva di sensi ma ancora in vita, è stata gettata in un canale, dopo averla colpita e essersi accorto che stava ancora respirando. "Ero nel panico, non sapevo cosa fare", avrebbe riferito il 20enne reoconfesso alle autorità. Si è allontanato dal luogo dell'aggressione e si è sbarazzato degli abiti sporchi di sangue, poi è tornato indietro quando sono arrivati i soccorsi e ha cercato di depistare le indagini puntando il dito contro il 39enne Naudy Carbone, che invece non c'entrava nulla col delitto.

"Era qui sotto nel canale, c'era tanta acqua. Per terra invece un telefono, gli occhiali e le sigarette sparse. Siamo scesi subito e l'abbiamo spostata perché aveva la testa in acqua. Avevamo già capito che non c'era più niente da fare. Alex era lì con noi, è sceso a piangerle addosso e a urlare ‘è colpa mia che non l'ho salvata, l'ho lasciata da sola'", hanno raccontato oggi due amici di Zoe intervistati da Storie Italiane, il programma in onda su Rai 1 con Eleonora Daniele. I due hanno poi aggiunto: "Noi purtroppo gli abbiamo creduto, ma era lucido, tremava e continuava a piangere. Quando abbiamo conosciuto Alex sembrava un mollaccione. Nelle ultime storie social sembrava molto più estroverso e sicuro, con musica gangster e trap. Era stato con Nicole, una delle amiche più care di Zoe, che ci ha detto che era ossessivo, non poteva parlare con nessuno o uscire vestita in determinati modi. Aveva attacchi di ira, spinte continue e Nicole in quel periodo stava male". E poi hanno concluso: "Pensiamo che all'ennesimo rifiuto sia scattato qualcosa. Zoe è stata presa e buttata giù per nascondere".