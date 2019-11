Tragedia sfiorata questa mattina sulla Variante Aurelia tra Torre del Lago e Viareggio, nei pressi dell’uscita di Bicchio, con un carabiniere e due vigili urbani sono sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati falciati da un’auto, una Bmw. Le forze dell’ordine stavano effettuando i rilievi su un incidente precedente quando un’auto – cosi riferiscono dal 118 – è piombata loro addosso ad alta velocità. Tre i feriti, tutti gravi.

Oltre al militare dell’Arma, coinvolti nell'incidente anche due agenti della polizia municipale di Viareggio che erano di supporto al personale Anas che stava effettuando il taglio dei cespugli lungo la superstrada. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso. I feriti sono S.P. del 1965, donna, vigile urbano, portata con il Pegaso in codice rosso a Pisa; G.G. del 1966, uomo, vigile urbano, portato in ambulanza al Versilia in codice rosso e E.P. del 1990, donna, carabiniere, portata in ambulanza a Pisa in codice rosso.