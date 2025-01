“Vengo a violentarti, ti ammazzo”: minacce contro l’ex Miss Italia Francesca Bergesio. Denunciato 31enne

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Francesca Bergesio

Francesca Bergesio, vincitrice del concorso Miss Italia 2023, ha denunciato un presunto persecutore che le avrebbe inviato minacce su Facebook. I messaggi sarebbero stati mandati a dicembre 2023, subito dopo l'elezione a regina di bellezza della ragazza, all'epoca 19enne.

A quanto si apprende, l'autore dei messaggi intimidatori sarebbe un uomo di 31 anni del Bresciano. "So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre", sarebbe solo una delle numerose minacce ricevute dalla Miss da un profilo social poi risultato falso. Il padre della ragazza è il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio.

Grazie alle indagini svolte dalla polizia postale e della squadra mobile di Cuneo, il presunto autore è stato individuato e nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, ad Asti si è tenuta l'udienza predibattimentale a suo carico.

Francesca Bergesio, che durante l'udienza odierna non è comparsa in tribunale, si è costituita parte civile e ha già annunciato l'intenzione di devolvere l'eventuale risarcimento a un'associazione per l'assistenza alle vittime di violenza di genere.

"Su questo mi sono battuta durante il percorso di miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancor più l'importanza dell'argomento", ha commentato la ex Miss Italia, oggi impegnata come attrice e modella.

Nata a Bra il 26 settembre 2004, ma residente a Cervere, in provincia di Cuneo, Bergesio è, come già detto, figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio. Vincitrice del concorso Miss Piemonte ad agosto 2023, si è qualificata di diritto alla finale di Miss Italia, dove ha conquistato il titolo assoluto nel mese di novembre.

Nel 2024 ha partecipato come concorrente alla 18esima edizione del reality L'isola dei famosi, in onda su Canale 5, anche se dopo quattro giorni è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio.