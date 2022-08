Venezia, mamma fa fare pipì al figlio su una colonna di piazza San Marco: “Bello il turismo di agosto” Un bambino, aiutato dalla madre, fa pipì su una colonna di piazza San Marco a Venezia. È la scena immortalata da una guida e poi condivisa sui social che ha scatenato polemiche e puntato il dito contro il turismo selvaggio nella città.

A cura di Chiara Ammendola

(Foto Giusi Giudice)

Una madre che aiuta il figlio a nascondersi dietro una colonna di piazza San Marco a Venezia mentre il piccolo fa pipì. È questa la scena immortalata in uno scatto, poi diffuso sui social, da una guida turistica del capoluogo veneto e che in poche ore è diventata, come si dice in questi casi, virale, scatenando una lunga serie di polemiche per quello che viene definito ancora una volta turismo selvaggio.

“Angolo sotto il campanile di piazza San Marco, procuratie nuove. Mezzogiorno oggi. Ah, il bel turismo di agosto”, scrive la guida nel post condiviso sul proprio profilo Facebook il 24 agosto. La foto è stata subito oggetto di numerosi commenti da altrettanti utenti che indignati hanno puntato il dito contro il gesto considerato irrispettoso. A rilanciare la foto anche ci ha pensato poi la pagine "Venezia NON è Disneyland", la quale ha scritto "Per cortesia, i bisogni fateli in bagno…". E anche in questo caso, tra residenti e non, sono stati in tanti a definirlo un episodio di inciviltà.

La madre del piccolo, stando a quanto poi raccontato da un testimone, sarebbe stata anche redarguita da un passante: “Ho fatto presente alla ‘signora' che c'erano bar – si legge tra i commenti al posto – bagni pubblici e volendo il canale ma mi ha semplicemente guardato schifata e se ne è andata”. Mentre c'è chi sottolinea che trattandosi di un'emergenza che coinvolgeva un bambino, quindi poco gestibile al contrario di quella di un adulto, la soluzione migliore sarebbe stata magari fargliela fare in acqua, nel canale, e non in strada su una colonna secolare.

Lo scorso 17 agosto sempre a Venezia due giovani stranieri sono stati multati e denunciati per aver hanno fatto surf d’acqua con motore elettrico sul Canal Grande. Un gesto sul quale è intervenuto anche il sindaco della città Luigi Brugnaro che ha definito i due "imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città".