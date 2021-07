Vaccino Covid ai bambini, dalle allergie agli effetti collaterali: le indicazioni dei pediatri La SIP, la Società italiana di Pediatria, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le FAq con le domande più frequenti riguardanti la vaccinazione Covid dei bambini per dissipare i dubbi di genitori e famiglie. Dalle allerge alla celiachia, dall’asma alle miocarditi pediatriche: ecco tutto quello che c’è da sapere sul vaccino agli over 12.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vaccino Covid ai minori, sì o no? Cosa succede se hanno allergie? Protegge anche contro le varianti? A queste e ad altre domande ha risposto la SIP, la Società italiana di pediatria, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una serie di FAQ con relative risposte riguardanti i dubbi più frequenti circa la vaccinazione per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Si ricordi che per quest'ultimi, per i quali i pediatri avevano già raccomandato la somministrazione del siero, è stato approvato l'uso del vaccino Pfizer/BionTech dall'Ema, la quale nei prossimi giorni si esprimerà anche su Moderna. Ecco, di seguito, le FAQ redatte dagli esperti SIP sulla scorta della letteratura ad oggi disponibile sulle vaccinazioni Covid-19 al servizio delle famiglie.

Allergie

Alla domanda se il vaccino anti Covid possa essere somministrato a bambini allergici, i pediatri rispondono che "tutti i bambini con allergie possono essere vaccinati. I pazienti con pregresse reazioni anafilattiche devono rimanere in osservazione 60 minuti. I pazienti con allergie note ai componenti del vaccino dovrebbero consultarsi con un allergologo ed effettuare la vaccinazione in ambiente protetto". Ma in generale, si sottolinea, tutti i pazienti con storia di reazioni allergiche minori a farmaci, alimenti, inalanti o altre sostanze possono effettuare la vaccinazione rimanendo in osservazione per 15 minuti. La vaccinazione è altresì raccomandata dalla Sip anche per i soggetti celiaci. "Gli studi attualmente disponibili non mostrano un incremento dell’ incidenza di effetti collaterali in pazienti affetti da celiachia rispetto alla restante popolazione", si legge tra le FAQ.

Vaccino e soggetti asmatici

Anche chi è affetto da asma può essere sottoposto al vaccino anti Covid-19. I pediatri italiani spiegano che "secondo l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), non vi sono evidenze scientifiche che dosi basse o moderate di corticosteroidi inalatori possano indebolire il sistema immunitario ed avere impatto sulla efficacia della vaccinazione contro il Covid-19″ e che "gli studi attualmente disponibili non indicano un incremento degli effetti secondari/indesiderati rispetto alla restante popolazione".

Varianti e miocarditi pediatriche

Il vaccino anti Covid si è dimostrato efficace contro tutte le varianti Sars-Cov-2 dopo la seconda dose, anche se lascerebbe più esposte al rischio le persone che ne hanno ricevuto solo una, precisano i pediatri. Per quanto riguarda invece le miocarditi pediatriche post vaccinazione, che sono state rilevate, la SIP scrive che "possono ricevere la seconda dose di vaccino i soggetti che hanno ottenuto una guarigione clinica di pericardite dopo la prima dose di vaccino Covid-19. Coloro che soffrono di miocardite, dopo la prima dose di vaccino, possono prendere in considerazione la seconda dose in determinate circostanze, qualora non siano più presenti segni e/o sintomi della stessa condizione clinica. Qualora dopo prima dose di vaccino Covid-19, risultasse essere stata diagnosticata una miocardite associata a pericardite, si ritiene opportuna un’apposita valutazione specialistica, finalizzata ad ottenere un’idoneità per somministrazione della seconda dose".

Paracetamolo dopo la vaccinazione

I pediatri italiani non raccomandano l'assunzione di paracetamolo prima della vaccinazione. "L’assunzione di antinfiammatori o paracetamolo prima della vaccinazione anti-covid non è stata studiata – spiegano – e potrebbe ridurre la risposta immune dell’organismo al vaccino. Paracetamolo o altri antinfiammatori non steroidei come l’iibuprofene possono essere invece assunti dopo la vaccinazione per gestire eventuali effetti collaterali. Non ci sono invece evidenze che l’utilizzo di FANS per trattare eventuali effetti avversi dopo la vaccinazione possa ridurre la risposta immunitaria nei confronti del vaccino".

Perché vaccinare gli adolescenti anche se meno colpiti dal virus

Infine, la SIP "in linea con le vigenti raccomandazioni ministeriali, raccomanda la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni privi di controindicazioni per gli specifici vaccini autorizzati per età". Questo perché anche se gli adolescenti sono una fascia d'età tra le meno colpite dal virus e dalla possibilità di sviluppare la forma grave della malattia. "Anche se la fascia pediatrica dai 12 anni in su risulta essere tra quelle meno colpite dal Sars-CoV-2, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale fascia di età la presenza di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche, anche al di là della ben codificata MIS-C, conseguenti ad un’infezione pauci o asintomatica da Sars-CoV-2, come sta emergendo per l’adulto", spiegano, aggiungendo che "in termini di sanità pubblica, la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Per questo, seppur l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l’opportunità di implementare un’offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stessi vaccini in uso. Inoltre la tempestività del raggiungimento delle alte coperture vaccinali nelle fasce pediatriche ed adolescenziali permetterà anche di beneficiare di una prossima apertura dell’anno scolastico in sicurezza".