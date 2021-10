Va dai carabinieri per denunciare lo smarrimento del cellulare ma è ricercato e viene arrestato Un ragazzo gambiano di 21 anni si è recato in caserma perché voleva denunciare lo smarrimento del cellulare, ma i carabinieri hanno scoperto che era da tempo destinatario di un ordine di carcerazione per furti e reati di droga. Nei confronti del giovane sono quindi scattate le manette.

A cura di Davide Falcioni

Si è recato in caserma perché voleva denunciare lo smarrimento del cellulare, ma i carabinieri hanno scoperto che il giovane, un 21enne di origini gambiane, era ricercato ed era destinatario di un ordine di carcerazione a due anni e 11 mesi per reati di droga e furti. Ad accorgersene sono stati i militari della stazione Bologna Navile, dove il giovane "fuggiasco" è andato ieri accompagnato da un assistente sociale che lo segue.

Poche settimane fa, lo stesso 21enne era già finito nei guai perché, di domenica, pretendeva di entrare in uno dei palazzi della Regione Emilia-Romagna, sostenendo di voler recuperare il telefonino che aveva dimenticato all'interno. In quell'occasione si era spacciato per un cittadino statunitense ed era stato denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale. Il comandante della stazione, vedendolo in caserma, lo ha riconosciuto. Gli accertamenti sulla sua identità hanno poi rivelato che, nel frattempo, era stato colpito dal provvedimento di cattura ed è stato quindi arrestato.