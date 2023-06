Urbino, tempesta di fulmini causa una strage di cavalli sul Monte Catria Almeno cinque cavalli, tre puledri e due adulti, sono morti nel pomeriggio di ieri a causa di una tempesta che si è abbattuta sul Monte Catria, in provincia di Pesaro e Urbino.

A cura di Davide Falcioni

Una tempesta di fulmini sul Monte Catria, in provincia di Pesaro e Urbino, ha causato la morte di almeno cinque cavalli, tre puledri e due adulti. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 e 30 quando in quella porzione dell'Appennino si è scatenato un violento temporale.

Ad accorgersi della strage di animali, visibile dalla strada provinciale 113, sono stati i soccorritori – tra cui una squadra di vigili del fuoco, gli operativi del servizio strade della Provincia e i Carabinieri di Cagli – diretti ad evacuare il rifugio della Cottarine da una ventina di turisti. "I cavalli sono morti a causa della bomba d’acqua, dei fulmini e dello spavento che ha generato il maltempo – ha dichiarato Damiano Bartocetti della Provincia, come riporta Il Resto del Carlino -. Dei cinque, un piccolo puledro è rimasto schiacciato sotto il ventre della madre: probabilmente lo stava allattando. Oggi, domenica 4 giugno, faremo una ricognizione più ampia della zona, per verificare la eventuale presenza di altri animali". L'ipotesi che altri cavalli siano morti in zone più lontane dalla strada, e di conseguenza non visibili, è certamente plausibile.

Quella di ieri per i soccorritori è stata una giornata lunghissima, con le operazioni terminate a tarda sera. La Statale Flaminia nel pomeriggio è rimasta chiusa a causa di una frana nel tratto Cagli – Cantiano con deviazione del traffico proveniente da Fano verso Apecchio. Il Comune di Cantiano ha reso noto che, con decisione di ANAS , dopo la rimozione dei detriti dalla carreggiata tramite impresa privata e successivo lavaggio della sede stradale ad opera dei VV.F., è stata ripristinata la viabilità.