Un incendio devasta l’entroterra di Albenga, le fiamme minacciano il centro abitato: evacuate 70 persone Un incendio sta devastando la zona dell’entroterra di Albenga, nel savonese. Le fiamme stanno raggiungendo i centri abitati: almeno 70 persone evacuate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Incendio nell’entroterra di Albenga

Da ieri, domenica 7 agosto, un vasto incendio sta interessando l'entroterra di Albenga, nel savonese. Interessate le zone di Borgo Verde, Marina Verde e quelle dei boschi di Arnasco.

Al momento, secondo quanto reso noto da Regione Liguria, le fiamme non minacciano più il borgo di Bastia ma si muovono verso Cisano sul Neva.

A causa del rogo sono state evacuate almeno 70 persone dalla zona attorno all'aeroporto di Villanova di Albenga.

Le fiamme hanno rapidamente raggiunto diversi piccoli centri della zona. Sono infatti state chiuse in via precauzionale l'Aurelia bis, la SS453 e la Sp19, ma il fuoco si sta espandendo in fretta.

Secondo i vigili del fuoco, le operazioni per lo spegnimento sono complicate dal forte vento di maestrale che si è sollevato nella serata di ieri.

Albenga, le fiamme raggiungono i centri abitati

I residenti delle aree attorno alla strada provinciale 453, tra Borgo Verde e Marina Verde, stanno vivendo ore estremamente complicate. Nonostante l'impegno dei soccorritori, continuano infatti a bruciare alcune strutture disabitate nei pressi di Coasco.

I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme nei pressi delle località abitate, ma il vento e le alte temperature di questi giorni stanno rallentando l'intervento.

Sono diverse le squadre di vigili del fuoco che stanno convergendo sull'incendio: solo a Borgo Verde sono 18 i soccorritori che stanno lavorando per spegnere il rogo in una palazzina abitata.

L’incendio dalla strada

Secondo quanto reso noto dalle autorità intervenute sul posto, non ci sono fortunatamente intossicati o feriti.

I civili sono stati evacuati e in mattinata sono tornati in azione diversi canadair ed elicotteri per le operazioni di soccorso.

Durante la notte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Savona hanno continuato a lavorare supportate da 38 unità di rinforzo giunte da Genova, Piacenza, Torino, Cuneo e Bergamo.

I 70 sfollati saranno ospitati in alberghi e B&B di Alassio che hanno dato la loro disponibilità.