Francavilla, 3 arresti per l’omicidio del 19enne Paolo Stasi: la madre indagata per spaccio di droga Sono tre le persone arrestate mentre per due è stato disposto l’obbligo di dimora, nell’ambito delle indagini sulla morte di Paolo Stasi, il 19enne ucciso davanti al portone di casa a Francavilla Fontana.

A cura di Chiara Ammendola

Paolo Stasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Paolo Stasi a Francavilla Fontana ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A più di sei mesi di distanza dal suo omicidio, c'è una svolta nelle indagini sulla morte del 19enne Paolo Stasi, ucciso con due colpi di pistola davanti casa a Francavilla Fontana. Questa mattina sono state eseguite due misure cautelari in carcere e una ai domiciliari nei confronti di altrettante persone, mentre altre due sono sottoposte ad obbligo di dimora. Tra gli arresti c'è un 18enne che all'epoca dei fatti aveva 17 anni.

Le accuse nei loro confronti sono a vario titolo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e futili motivi. Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a un debito per droga. Anche la madre di Stasi sarebbe indagata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'avviso di garanzia è stato notificato all'alba dai carabinieri del Nucleo investigativo di Francavilla Fontana che hanno dato esecuzione alle altre 5 misure cautelari, emesse dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi e per i minorenni di Lecce, nell'inchiesta condotta a quattro mani dai pubblici ministeri Giuseppe De Nozza e Paola Guglielmi con il procuratore Simona Filoni.

La madre di Stassi,, Annunziata D'Errico, fa parte degli otto indagati nelle indagini sull'omicidio del figlio: stando a quanto emerso dalle indagini sembra che la donna sarebbe coinvolta nell'attività di spaccio che avveniva all'interno dell'abitazione in cui i due vivevano. L'omicidio di Stasi sarebbe maturato – ritengono gli inquirenti – nell'ambito di queste attività illecite di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico il giovane sarebbe stato ucciso per uno “sgarro” proprio a coloro che oggi sono indagati anche per spaccio e che a Francavilla avevano costituito una piccola ma remunerativa rete.

Leggi anche Omicidio Paolo Stasi: confermato sequestro di pistola e soldi trovati in casa del 18enne indagato

In casa di uno degli indagati inoltre i carabinieri hanno rinvenuto sia 8.960 euro che una pistola a gas, denaro diviso in mazzette da 1.000 euro e ritrovato perché nei messaggi ritrovati fra le chat intercorse fra Paolo Stasi e la madre Annunziata D’Errico si parlava della droga – marijuana- che ogni giorno quel ragazzo avrebbe ceduto loro a cadenza quasi giornaliera.