Uccise il figlio violento che gli estorceva denaro, Gaetano Rampello condannato a 21 anni di carcere Gaetano Rampello è stato condannato a 21 anni di reclusione per l’omicidio del figlio Vincenzo (24 anni). Secondo quanto raccontato dall’ex poliziotto, il giovane lo minacciava per ottenere denaro e lo picchiava da anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva ucciso il figlio violento con 14 colpi della pistola di ordinanza: la Corte di Assise di Agrigento ha condannato il poliziotto 59enne Gaetano Rampello a 21 anni di reclusione. L'uomo, in servizio al reparto mobile della questura di Catania, aveva ucciso il figlio 24enne che da anni lo picchiava e gli estorceva denaro. I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e riconosciuto quelle generiche che hanno consentito una "riduzione" della pena.

L'omicidio è avvenuto il primo febbraio scorso in piazza Progresso, a Raffadali. Secondo quanto ricostruito, il 24enne aveva dato appuntamento al padre per chiedergli 30 euro. Stando a quanto rivelato dall'imputato, durante il breve confronto in piazza il giovane lo aveva minacciato pretendendo altro denaro. A quel punto, Rampello aveva estratto l'arma sparandogli 14 colpi alle spalle.

Dietro l'omicidio, anni di violenze e sopraffazioni. La vittima 24enne viveva insieme a uno zio dopo uno dei tanti litigi avuti con il padre, al quale continuava a chiedere denaro sotto minaccia. All'ennesima richiesta di soldi, l'uomo avrebbe deciso di reagire, uccidendo però il figlio al termine di una violenta discussione.

Leggi anche Fanno ubriacare una ragazza e la violentano in gruppo, 5 calciatori condannati a sei anni di carcere

Il 59enne dovrà risarcire l'ex moglie, l'ex cognato e l'ex suocera, che si sono costituiti parte civile durante il processo. La madre del 24enne ha testimoniato in aula, negando l'esistenza di problemi psichici. Insieme allo zio è finita sotto inchiesta per falsa testimonianza: secondo la Corte infatti, la donna e suo fratello potrebbero aver mentito sulla situazione psicofisica di Vincenzo Rampello, i cui problemi erano noti sia in paese che in ambito familiare. Ritenendo che possano essere stati reticenti e aver omesso qualche dettaglio, sono finiti sotto inchiesta e tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura.