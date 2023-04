Trovate senza vita in casa dopo settimane, la madre 82enne morta di stenti dopo il malore della figlia Mamma e figlia sono morte da sole nel loro appartamento di Pergine. Franca Bernabè, 55 anni, avrebbe avuto un malore e la madre è morta di stenti. Filomena Antonacci, 82 anni, era infatti allettata da tempo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nessuna ipotesi di reato e indagini chiuse. Filomena Antonacci (82 anni) e sua figlia Franca Bernabè (55 anni) sono state trovate morte solo diverse settimane dopo il loro decesso a causa della solitudine nella quale vivevano. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione nell'appartamento al terzo piano di un condominio di Pergine. A trovare i cadaveri, vigili del fuoco e Carabinieri, intervenuti su segnalazione dei vicini che hanno riferito alle forze dell'ordine di essere stati allarmati dall'odore sul pianerottolo del palazzo, oltre che dalla prolungata assenza delle due donne.

Madre e figlia, stando a quanto raccontato, rifiutavano aiuti esterni e avevano respinto anche servizi sociali e volontari. Si erano completamente isolate dopo alcuni gravi lutti e così contavano esclusivamente l'una sull'altra. La 55enne non lavorava, viveva di assegni sociali e da sola si occupava della madre 82enne, allettata e diabetica. Le due sarebbero morte per cause naturali, ma purtroppo nel peggiore dei modi. La 55enne avrebbe infatti avuto un malore e così la madre è rimasta sola. La donna è morta di stenti ed è stata ritrovata accanto al letto dal quale forse aveva tentato di scendere per chiedere aiuto.

Per settimane nessuno si è reso conto di nulla. I vicini, con i quali le due non avevano rapporti, non si sono posti domande proprio come un altro figlio dell'82enne in Germania da diversi anni. I due corpi senza vita sono quindi rimasti nell'appartamento per settimane, nascosti ma sotto gli occhi di tutti. L'agghiacciante vicenda ha sconvolto l'intera comunità di Pergine e l'intero condominio nel quale vivevano le due vittime. L'appartamento è stato dapprima messo a disposizione delle forze dell'ordine che poi, appurata l'assenza di reato, hanno nuovamente tolto i sigilli.